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Endrick rembourse 100.000 euros, l'OL y croit

OL28 mai , 17:30
parGuillaume Conte
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Endrick a quitté l'OL le coeur serré en ce mois de mai, mais c'est pour mieux briller avec le Brésil à la Coupe du monde. Cela pourrait bien faire les affaires financières de l'OL.
Sur le plan sportif, tout le monde a été gagnant avec le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a trouvé un joueur qui pèse sur les défenses et qui marque pour atteindre ses objectifs. Le Real Madrid va en profiter pour récupérer un joueur en pleine confiance à la reprise de la saison prochaine. Et l’attaquant brésilien a gagné le droit de disputer la Coupe du monde avec la Seleçao.
Ce rappel de Carlo Ancelotti, qui n’était clairement pas gagné au début de l’année, est une véritable victoire pour Endrick, qui disparaissait de la circulation au Brésil après avoir ciré le banc au Real Madrid. Sa présence avec la sélection va permettre à l’OL de récupérer un peu d’argent. En effet, dans son programme appelé « FIFA Club Benefits Programme », l’instance mondiale a décidé de mieux rétribuer les clubs qui envoient des joueurs à la Coupe du monde.
L’argent est principalement versé au club où évolue le joueur pendant la Coupe du monde, mais une part revient aussi aux clubs où le joueur a été enregistré sur les deux années de la phase qualificative. A ce titre, l’OL touchera une somme qui ne sera pas si négligeable, même si cela ne va pas résoudre tous les problèmes financiers du club de Michele Kang.
C’est uniquement à la fin de la Coupe du monde que la FIFA dévoilera le montant total distribué aux clubs, mais il est déjà annoncé en augmentation par rapport au Qatar, où il était de 200 millions d’euros. Si Endrick arrivait par exemple en finale, le Real Madrid pourrait récupérer 300.000 euros, et l’OL une somme légèrement inférieure à 100.000 euros selon nos estimations. Un scénario idéal pour Lyon, qui passerait à moins de 50.000 euros si Endrick échouait par exemple en 16e de finale. Autant dire que la direction lyonnaise ne serait pas mécontente de voir le Brésil passer quelques tours cet été.
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Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

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