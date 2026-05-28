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Alban Juster

Audience reportée, la DNCG menace l'OM !

OM28 mai , 17:00
parQuentin Mallet
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Dans le besoin de faire le point sur ses comptes et de trouver des solutions pour rééquilibrer les finances, l'OM a demandé un report de son audience devant la DNCG. Requête acceptée et décalée à fin juin.
Les comptes ne sont clairement pas bons du côté de l'Olympique de Marseille. Après une saison gâchée par des interminables et innombrables crises, aussi bien sportives qu'institutionnelles, le club phocéen a conclu son exercice à une triste 5e place. Trop peu pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Forcément, les conséquences sont importantes puisque louper cette marche tant convoitée est un manque à gagner énorme.
Et dans une période où le football français n'est clairement pas au top et que les finances de l'OM ne vont pas dans le bon sens, la direction marseillaise craignait fortement son passage obligatoire de fin de saison devant la DNCG. Heureusement, celle-ci a réussi à obtenir un report d'audience.

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L'OM risque un encadrement de sa masse salariale

Comme l'indique L'Equipe, Alban Juster a obtenu du gendarme financier du football français un report de l'audience de l'OM qui était prévue dans les prochains jours. Après une réunion dans les hautes sphères pour établir une feuille de route pour les semaines à venir, le président intérimaire phocéen a réussi à décaler la première audience aux environs de fin juin. Une faveur accordée qui va permettre aux dirigeants marseillais de vendre des joueurs d'ici là, et de réduire le déficit pour la saison prochaine, indique le quotidien sportif français.
Par ailleurs, les décideurs de l'OM vont aussi devoir gérer le dossier européen, puisque l'UEFA doit étudier les erreurs du club phocéen auprès du règlement du fair-play financier, notamment. Nos confrères concluent en indiquant qu'il y a de fortes chances qu'à l'issue de la fameuse audience devant la DNCG, l'OM soit sanctionné d'un encadrement de la masse salariale.
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Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

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