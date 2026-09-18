Torreense fait mieux que l’OM, l’indice UEFA français en sueur

Torreense fait mieux que l’OM, l’indice UEFA français en sueur

Coupe d'Europe18 sept. , 7:30
parGael Anger
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L'Olympique de Marseille n'a pas tenu le choc à Besiktas et l'Europa League pourrait être un long calvaire pour la formation provençale. Un vrai danger pour la France à l'indice UEFA.
Après des résultats plutôt positif pour Rennes et Lyon ce mercredi, l’OM n’a pas réussi à prolonger la bonne passe. A Besiktas, Marseille s’est lourdement incliné 4-1, ce qui laisse présager d’une saison européenne compliquée. Ce mauvais résultat ne fait clairement pas les affaires du football français, surtout si cela doit se confirmer dans l’ensemble de la phase de poule. Par le passé, l’indice UEFA a souvent payé le lourd tribut quand un club tricolore rate sa campagne européenne, comme Nice l’a fait deux fois ces dernières années.
Surtout qu’il y a un pays qui fait le plein de points, et c’est le Portugal, qui est à la lutte avec la France pour la cinquième place sur les cinq dernières années. Club de deuxième division portugaise, Torreense a fait le job en s’imposant à Lillestrom, sur le score de 2-1. Résultat, le Portugal passe en tête du classement de cette saison, augmentant son avance pour atteindre 1,500 point devant les clubs de l'hexagone. Car la France, en raison de la défaite de l’OM, ne parvient pas à se rapprocher du Top10 et reste à la 12e place du classement de cette saison.
Après la trêve, il sera temps ensuite d’attaquer les journées complètes de Coupe d’Europe, où avec sept équipes en lice, la France aura l’ambition de rattraper son retard pour éviter de sentir le vent du boulet de trop près au printemps si les choses continuent d’aller dans ce sens.
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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

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Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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