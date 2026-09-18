Torreense fait mieux que l’OM, l’indice UEFA français en sueur

Arrêtez de dire l'ancien joueur du Réal, c'est ridicule à la longue !!!
Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.
Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale
Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses
Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
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|0
|6
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|2
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|1
|9
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|6
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|1
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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