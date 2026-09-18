Torreense fait mieux que l’OM, l’indice UEFA français en sueur

L'Olympique de Marseille n'a pas tenu le choc à Besiktas et l'Europa League pourrait être un long calvaire pour la formation provençale. Un vrai danger pour la France à l'indice UEFA.

Après des résultats plutôt positif pour Rennes et Lyon ce mercredi, l’OM n’a pas réussi à prolonger la bonne passe. A Besiktas, Marseille s’est lourdement incliné 4-1, ce qui laisse présager d’une saison européenne compliquée. Ce mauvais résultat ne fait clairement pas les affaires du football français, surtout si cela doit se confirmer dans l’ensemble de la phase de poule. Par le passé, l’indice UEFA a souvent payé le lourd tribut quand un club tricolore rate sa campagne européenne, comme Nice l’a fait deux fois ces dernières années.

Surtout qu’il y a un pays qui fait le plein de points, et c’est le Portugal, qui est à la lutte avec la France pour la cinquième place sur les cinq dernières années. Club de deuxième division portugaise, Torreense a fait le job en s’imposant à Lillestrom, sur le score de 2-1. Résultat, le Portugal passe en tête du classement de cette saison, augmentant son avance pour atteindre 1,500 point devant les clubs de l'hexagone. Car la France, en raison de la défaite de l’OM, ne parvient pas à se rapprocher du Top10 et reste à la 12e place du classement de cette saison.

Après la trêve, il sera temps ensuite d’attaquer les journées complètes de Coupe d’Europe, où avec sept équipes en lice, la France aura l’ambition de rattraper son retard pour éviter de sentir le vent du boulet de trop près au printemps si les choses continuent d’aller dans ce sens.