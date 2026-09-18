OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11

OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11

OM18 sept. , 9:24
parGael Anger
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La Provence a sorti la sulfateuse au moment de noter les joueurs marseillais pour le match perdu à Besiktas. Seul le jeune Abdallah échappe aux vives critiques.
Nouvelle défaite pour l’OM ce jeudi soir, avec un revers logique à Besiktas même si les Marseillais ont, encore une fois, tenu le cap pendant près d’une heure. Mais à ce niveau, ce n’est pas suffisant et les Turcs ont profité de la baisse de régime des joueurs de Bruno Genesio pour accélérer et terminer sur un score de 4-1. La série de quatre défaites consécutives fait déjà très mal et ne permet pas de préparer le Classique contre le PSG dans de bonnes conditions.

Abdallah, première titularisation, premier but

L’entraineur marseillais avait beau avoir fait des changements, le résultat a été le même et rares sont les satisfactions lors de cette rencontre. Au moment de donner les notes sur cette rencontre, La Provence s’est montrée sans pitié et n’a pas mis la moyenne à 10 des 11 titulaires. Seul le jeune Abdallah hérite d’un 6/10 en raison de son match solide et de son but pour sa première titularisation chez les pros.
Une éclaircie dans le brouillard marseillais où se sont perdus des joueurs comme Angel Gomes, noté 2/10 pour « avoir loupé tout ce qu’il a entrepris », tandis que trois autres joueurs ont reçu un cinglant 3,5/10 avec Garcia et Egan-Riley en défense, ainsi que De Lange, gardien trop neutre sur les buts encaissés. Enfin, le capitaine Weah est « toujours en difficulté » à tous les niveaux, technique comme physique, et hérite d’un 3/10 qui symbolise bien son début de saison complètement raté.
Un seul joueur au niveau sur ce match en Turquie donc, voilà qui est bien léger pour l’OM, qui peut au moins compter sur Abdallah pour montrer que cet été catastrophique peut permettre à certains jeunes de se relever. Mais c’est l’une des très rares satisfactions de ce déplacement européen qui prolonge l’inquiétude et va mettre la pression sur Bruno Genesio et ses joueurs en vue de dimanche.
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Arrêtez de dire l'ancien joueur du Réal, c'est ridicule à la longue !!!

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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

Deux semaines à l’OL, Nakamura s’offre un exploit

Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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