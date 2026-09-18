OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11

La Provence a sorti la sulfateuse au moment de noter les joueurs marseillais pour le match perdu à Besiktas. Seul le jeune Abdallah échappe aux vives critiques.

Nouvelle défaite pour l’OM ce jeudi soir, avec un revers logique à Besiktas même si les Marseillais ont, encore une fois, tenu le cap pendant près d’une heure. Mais à ce niveau, ce n’est pas suffisant et les Turcs ont profité de la baisse de régime des joueurs de Bruno Genesio pour accélérer et terminer sur un score de 4-1. La série de quatre défaites consécutives fait déjà très mal et ne permet pas de préparer le Classique contre le PSG dans de bonnes conditions.

Abdallah, première titularisation, premier but

L’entraineur marseillais avait beau avoir fait des changements, le résultat a été le même et rares sont les satisfactions lors de cette rencontre. Au moment de donner les notes sur cette rencontre, La Provence s’est montrée sans pitié et n’a pas mis la moyenne à 10 des 11 titulaires. Seul le jeune Abdallah hérite d’un 6/10 en raison de son match solide et de son but pour sa première titularisation chez les pros.

Une éclaircie dans le brouillard marseillais où se sont perdus des joueurs comme Angel Gomes, noté 2/10 pour « avoir loupé tout ce qu’il a entrepris », tandis que trois autres joueurs ont reçu un cinglant 3,5/10 avec Garcia et Egan-Riley en défense, ainsi que De Lange, gardien trop neutre sur les buts encaissés. Enfin, le capitaine Weah est « toujours en difficulté » à tous les niveaux, technique comme physique, et hérite d’un 3/10 qui symbolise bien son début de saison complètement raté.

Un seul joueur au niveau sur ce match en Turquie donc, voilà qui est bien léger pour l’OM, qui peut au moins compter sur Abdallah pour montrer que cet été catastrophique peut permettre à certains jeunes de se relever. Mais c’est l’une des très rares satisfactions de ce déplacement européen qui prolonge l’inquiétude et va mettre la pression sur Bruno Genesio et ses joueurs en vue de dimanche.