OL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à Fonseca

Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale
Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses
Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .
Ouais les défenseurs ne sont pas au top mais on voit souvent des défenseurs qui ont du mal si les milieux ne font pas le taf. Tu peux avoir les meilleurs défenseurs du monde, si devant ça ne coupe pas un minimum les attaques et que les milieux d'en face sont dans un fauteuil pour organiser les attaques, tes défenseurs prendront l'eau et risque de faire des bourdes alors qu'ils sont censés être très forts. Exemple tout bête, un Andersen était très bon à la Samp parce que les milieux étaient bons et quand il est venu jouer chez nous, il était nul parce que le schéma de jeu et nos milieux n'étaient pas trop bons. Et depuis qu'il joue en angleterre il est de nouveau pas trop dégueulasse.
"Seul le jeune Abdallah échappe aux vives critiques. " Et pourtant il en a gaché plus d'une. Ca serait bien qu'il ne se transforme pas en Harit qui ne donne la balle que lorsqu'il ne peut plus rien faire d'autres. Mais il est jeune, c'est son excuse.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
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|0
|8
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|3
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|4
|2
|2
|0
|6
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|4
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|2
|2
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|6
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|2
|1
|1
|9
|8
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|6
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|1
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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