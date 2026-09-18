OL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à Fonseca

OL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à Fonseca

OL18 sept. , 8:40
parGael Anger
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Pas encore titulaire à l'OL, Ruben Kluivert cherche à gagner sa place après une première saison en montagnes russes. Dans la presse italienne, il revient sur la première expérience de son frère Justin, avec Paulo Fonseca.
Pioche surprise de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, Ruben Kluivert a réussi à tirer son épingle du jeu dans un effectif réduit. Après des débuts difficiles, et un match catastrophique resté presque légendaire contre Nice où il a tout raté, le défenseur néerlandais avait été mis au placard, avant de progressivement retrouver du rythme et du temps de jeu pendant l’hiver, au point de devenir un élément important de l’équipe en deuxième partie de saison.
Son statut a légèrement changé, et son impact physique lui a même valu quelques intérêts de Premier League, mais le joueur déniché à Casa Pia par Matthieu Louis-Jean a toujours du mal à s’imposer comme un titulaire. Cela malgré le fait qu’il puisse jouer comme latéral ou défenseur central.
C’est décidément un problème de famille puisque, dans un entretien à Gianluca Di Marzio, Ruben Kluivert est revenu sur la carrière de son grand frère Justin, qui était l’un des grands espoirs du football néerlandais et avait rejoint la Roma en 2018. Il n’avait jamais su s’imposer à la Louve, où il a rapidement été mis au placard par son entraineur, un certain Paulo Fonseca…

Ruben Kluivert adore Paulo Fonseca

« Il a fait de bonnes performances, mais il n’a pas eu beaucoup d’occasions de montrer son potentiel. Sinon, les choses auraient été différentes. Je ne veux pas trop en dire, car Paulo Fonseca était son entraîneur là-bas (sourire, ndlr) et maintenant, c’est mon entraîneur à Lyon. Paulo est fantastique tactiquement et on peut même plaisanter avec lui. C’est important d’avoir un entraîneur avec qui on peut rire. Mais tactiquement, il est vraiment très fort », a rapidement rétabli Ruben Kluivert, qui sait que, après des années de galère à la Roma avec trois prêts, son frère Justin a trouvé son équilibre à Bournemouth, où il est un joueur désormais qui compte en Premier League.

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"Seul le jeune Abdallah échappe aux vives critiques. " Et pourtant il en a gaché plus d'une. Ca serait bien qu'il ne se transforme pas en Harit qui ne donne la balle que lorsqu'il ne peut plus rien faire d'autres. Mais il est jeune, c'est son excuse.

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