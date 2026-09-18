TV : OM - PSG, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?

Même si le Classique de la Ligue 1 n’a plus vraiment autant de saveur que lors des grandes années, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est toujours un moment attendu pour les fans de foot.

Quelle heure pour OM - PSG ?

dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier. Souvent placé en début de saison, le Classique entre l’ OM et le PSG se disputera cette fois juste avant une grande trêve internationale de trois semaines. En effet, ce match tant attendu par les suiveurs du football français se jouera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM - PSG ?

Comme tous les matchs de la saison en Ligue 1, ce Classique entre Marseille et Paris sera diffusé sur les antennes de la chaîne de la LFP, et plus précisément sur Ligue 1+.

Les compos probables de OM - PSG :

Après avoir parfaitement débuté la saison avec une victoire éclatante contre Strasbourg (4-0), l’OM a très vite déchanté en enchaînant trois défaites de rang en championnat, face à Monaco (0-2), le Paris FC (2-3) et Rennes (0-1). Retombé dans la deuxième partie de tableau, avec seulement un point d’avance sur la zone rouge après 4 journées, l’OM est déjà dans l’urgence. Autant dire que ce match face au PSG n’arrive pas vraiment au bon moment, surtout que Marseille a joué jeudi en Europa League. Mais les hommes de Bruno Genesio vont devoir faire avec pour tenter de prendre des points à Paris. Pour ce match, Kondogbia et Nnadi seront absents.

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Abdelli - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.

Très poussif en début de saison, avec une défaite au Trophée des Champions face à Lens et deux points pris lors des trois premières journées de L1, le PSG a repris sa marche en avant la semaine passée. D’abord en gagnant pour son retour en Ligue des Champions contre Bratislava (6-1) puis en remportant sa première victoire de la saison en L1 face à Brest (1-0). Remonté dans le Top 10, Paris va maintenant tenter d’enchaîner chez son ennemi marseillais pour retrouver une place plus digne. Pour ce match, Luis Enrique alignera sa grosse équipe, sans Hakimi, Mayulu ou Zabarnyi.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Torres, Kvaratskhelia.