TV : OM - PSG, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?

TV : OM - PSG, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?

Ligue 118 sept. , 7:00
parAlexis Rose
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Même si le Classique de la Ligue 1 n’a plus vraiment autant de saveur que lors des grandes années, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est toujours un moment attendu pour les fans de foot.

Quelle heure pour OM - PSG ?

Souvent placé en début de saison, le Classique entre l’OM et le PSG se disputera cette fois juste avant une grande trêve internationale de trois semaines. En effet, ce match tant attendu par les suiveurs du football français se jouera ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre de la rencontre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM - PSG ?

Comme tous les matchs de la saison en Ligue 1, ce Classique entre Marseille et Paris sera diffusé sur les antennes de la chaîne de la LFP, et plus précisément sur Ligue 1+.

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Les compos probables de OM - PSG :

Après avoir parfaitement débuté la saison avec une victoire éclatante contre Strasbourg (4-0), l’OM a très vite déchanté en enchaînant trois défaites de rang en championnat, face à Monaco (0-2), le Paris FC (2-3) et Rennes (0-1). Retombé dans la deuxième partie de tableau, avec seulement un point d’avance sur la zone rouge après 4 journées, l’OM est déjà dans l’urgence. Autant dire que ce match face au PSG n’arrive pas vraiment au bon moment, surtout que Marseille a joué jeudi en Europa League. Mais les hommes de Bruno Genesio vont devoir faire avec pour tenter de prendre des points à Paris. Pour ce match, Kondogbia et Nnadi seront absents.
boost om psg 2
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Abdelli - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.
Très poussif en début de saison, avec une défaite au Trophée des Champions face à Lens et deux points pris lors des trois premières journées de L1, le PSG a repris sa marche en avant la semaine passée. D’abord en gagnant pour son retour en Ligue des Champions contre Bratislava (6-1) puis en remportant sa première victoire de la saison en L1 face à Brest (1-0). Remonté dans le Top 10, Paris va maintenant tenter d’enchaîner chez son ennemi marseillais pour retrouver une place plus digne. Pour ce match, Luis Enrique alignera sa grosse équipe, sans Hakimi, Mayulu ou Zabarnyi.
La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Torres, Kvaratskhelia.

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Aucun entraineur ne ferait mieux que lui? Alors faudrait peut être pas abuser non plus, il y a quelques entraineurs de ligue 1 qui aimerait bien l'avoir l'effectif marseillais actuel. Que ca soit à Lyon, en chine, a rennes ou a lille, génésio a toujours eu a disposition de très bons effectifs, a l'om c'est un peu plus compliqué mais c'est pas le pire de ligue 1 non plus. On dit que génésio est l'un des meilleurs coachs de ligue1, a lui de le montrer et d'arreter de pleurer sur son effectif. Je l'ai toujous trouvé surcoté, et franchement, je suis persuadé qu'un fonseca a la tete du meme groupe marseillais ne serait pas a 4 defaites consécutives, aucun doute la dessus. l'om, c'est juste la marche trop haute pour génésio, une erreur de casting. Les supporters marseillais sont indulgent avec lui mais ca va pas durer.

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Quand je te dis qu'à défaut d'être quasiment sûr de la défaite il fait faire jouer les minots.... Ça manque d'expérience mais ça cavale

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Pour openda, je trouve que ca manque de spontanéité, il parait très prévisible, c'est un joueur en manque de confiance, on sent bien que sa saison blanche de l'année dernière pèse encore sur lui mentalement, ca va venir, et enj attendant, il pèse quand même beaucoup sur les defenses

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Comme Haaland il est devenu un buteur spécifique il a perdu de son apportance dans le jeu . Je préfère les joueurs dans un collectif .

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