OM : Bruno Genesio poussé à la démission

Terrible déconvenue pour l'OM à Besiktas avec une défaite 4-1 qui illustre bien la faiblesse de la formation de Bruno Genesio actuellement. L'entraineur français manque de solutions, et le PSG arrive dimanche.

Malgré son discours rassurant après les dernières défaites en Ligue 1 , il n’y a pas eu de miracle ce jeudi soir pour l’entrée en lice de l’OM en Europa League. Les Marseillais ont tenu la première période, avant de boire la tasse comme dans plusieurs de leurs récents matchs. Les changements n’ont pas permis d’inverser la tendance, malgré la volonté d’avoir un banc plus fort. Et le discours de Bruno Genesio sentait tout de même l’abattement, même s’il ne pouvait pas le dire haut et fort.

« C’est sûr que ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière. Je pense que quand vous êtes dans une période où vous enchainez les défaites, vous vous raccrochez à peu de choses, et quand ça tourne pas comme vous souhaitez, mentalement c’est difficile. On prend ce deuxième but sur une touche, le troisième sur un corner. C’est difficile, ça fait 4 défaites de suite. Surtout, la plupart des matches se ressemblent. Avec des premières périodes assez équilibrées et puis au fil du match, notre jeu s’étiole et on perd en organisation tactique. Plus aucune protection de notre défense, on ne court plus ensemble… », a lancé l’entraineur de l’OM, qui sait qu’il ne pas avoir beaucoup de temps pour essayer de remettre les têtes à l’endroit avant la réception du PSG ce dimanche.

Genesio au bord du désespoir selon Riolo

Ce n’est pas l’heure de faire un premier bilan, mais chez les suiveurs du club phocéen, l’abandon n’est déjà pas loin. « C'est faible physiquement et psychologiquement. Les joueurs n'y croient plus, ils sont flippés. La seconde période en est le symbole. Genesio part quand même avec ses quatre meilleurs joueurs sur le banc, il fait des erreurs en débutant avec une telle charnière. On peut se poser la question de savoir si Genesio va vouloir rester longtemps dans cette galère », assure Florent Gautreau, tandis que son collège Daniel Riolo va encore plus loin sur RMC. « Ce n'est pas une défaite, c'est un naufrage. Je me demande si j'ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l’éponge et dise stop je ne vais pas y arriver. Je pense que ça le libérerait », a livré le polémiste de l’After Foot, qui ne voit pas d’issue à la situation actuelle à Marseille. Et c’est bien le problème pour l’OM, qui sait bien que changer d’entraineur a très peu de chances de provoquer une amélioration.