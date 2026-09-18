Chelsea met 70 ME pour Fabian Ruiz, le PSG n'a pas le choix

Dans la foulée de sa prolongation avec le PSG, Fabian Ruiz a reçu une offre colossale de Chelsea. Rejoindre la Premier League n'est pas possible, l'Espagnol a déjà tout prévu pour la suite de sa carrière.

Joueur aussi discret que précieux, Fabian Ruiz avait trouvé un accord dès le printemps pour prolonger son contrat au PSG. Arrivé de Naples en 2022 sans forcément provoquer d’incroyables attentes, le milieu de terrain est un joueur aussi précieux qu’apprécié par Luis Enrique. Dans tous les bons coups, il assure l’équilibre de l’équipe parisienne, comme il le fait avec la Roja. Candidat au Ballon d’Or en raison de sa présence dans la formation championne d’Europe en club, et championne du monde en sélection, il n’est toutefois pas mis en avant par le PSG, qui se concentre sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le plan de carrière de Fabian Ruiz dévoilé

Fabian Ruiz préfère lui se concentrer sur sa saison, et l’importance de retrouver sa pleine forme physique après un été éprouvant. Son avenir est scellé au moins jusqu’en 2028, avec cette prolongation d’un an qui lui permet d’être serein sur son avenir. Malgré cette prolongation signée de longue date mais officialisée seulement en cette rentrée, l’Espagnol intéresse du très beau monde. Chelsea serait même prêt à mettre 70 millions d’euros sur la table pour convaincre le PSG de lui céder son gaucher dès cet hiver, selon Le Parisien.

Le PSG n’est pas vendeur, même si le montant est assez fou et pourrait faire réfléchir n’importe quel autre club. Mais de toute façon, selon la presse espagnole, Fabian Ruiz n’a aucunement l’intention de changer de cap dans son plan de carrière. La Premier League ne l’intéresse plus, et son souhait est de quitter librement le PSG en 2028 pour rejoindre le Betis Séville, le club de son coeur. Le milieu de terrain estime que ce sera le bon moment pour revenir au bercail, alors qu’il aura 32 ans. Ruiz aurait même profité de cet été pour se ressourcer en Andalousie, et confirmer aux dirigeants sévillans son intention de revenir, et pas d’attende d’avoir passé le cap des 35 ans pour faire un come-back symbolique. Mais bien d’être un joueur encore important pour le Betis, ce qu’il sera à coup sûr à 32 ans si tout se passe comme prévu.