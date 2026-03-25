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Lucas Stassin

ASSE : Lucas Stassin prend un énorme coup de pression

ASSE25 mars , 9:00
parQuentin Mallet
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Malheureusement pour certains, heureusement pour lui, Lucas Stassin a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec la Belgique de Rudi Garcia. Une grande première qui donne de l'espoir avant la Coupe du monde, mais qui lui vaut aussi une mise en garde importante.
Il l'attendait avec impatience et ne l'avait jamais caché, la voilà : Lucas Stassin a obtenu sa première convocation avec les Diables Rouges. Appelé par Rudi Garcia pour représenter la Belgique, l'attaquant de pointe de l'AS Saint-Etienne profite de plusieurs absences dans le secteur offensif pour faire une entrée remarquée dans le groupe belge. En attendant de voir s'il connaitra officiellement sa première sélection face aux Etats-Unis ou au Mexique dans les prochains jours, celui qui a inscrit 8 buts et 6 passes décisives en Ligue 2 cette saison sait qu'il va devoir montrer patte blanche auprès de son sélectionneur pour se donner une chance de jouer. En tout cas, c'est le conseil de Thomas Meunier, son compatriote et nouveau coéquipier, aux nouveaux appelés.

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Thomas Meunier lance un avertissement à Lucas Stassin

« Je suis très content pour eux. On a tous été à leur place à un moment donné. (...) Il faut qu'ils profitent de l'instant, sans se poser de questions, qu'ils se montrent à l'entraînement, être sérieux et professionnels, arriver à l'heure aux meetings. Tout ça est très important. Il faut faire bonne impression sportivement mais aussi en dehors des terrains. Puis pour le reste, il faut aussi faire en sorte de pouvoir convaincre. Convaincre les joueurs avec qui ils vont s'entraîner autant que le staff technique. C'est maintenant que le futur se prépare. Je leur souhaite tout le meilleur. Ils vont vite comprendre.
À partir du moment où tu es dans une dynamique de club qui est assez monotone avec entraînements, repas, vie de groupe, hôtel, etc., ça ne sera pas bien différent ici. Je pense qu'ils vont juste se rendre compte que le niveau de jeu n'est pas le même qu'en club. C'est là aussi où ils vont pouvoir se juger, arriver à se positionner quant à leur niveau. Même si c'est la première sélection, c'est important de se dire : "Je veux paraître, je veux me fondre dans l'effectif", et pour ça il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut qu'ils pensent comme ça et tout ira sur des roulettes », a longuement évoqué le latéral droit du LOSC dans des propos relayés par RTL Sports. Contrairement à Lucas Stassin, Thomas Meunier dispose d'une riche expérience aussi bien en club qu'en sélection nationale. Ses conseils sont donc plus que bons à prendre.
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