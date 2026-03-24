ASSE : Rudi Garcia fait une révélation sur l'avenir

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est en bonne position pour monter, même si les écarts sont encore faibles avec les poursuivants. Néanmoins, en choisissant Philippe Montanier, les Verts se sont assurés un retour en Ligue 1.

Depuis la nomination de Philippe Montanier à l’AS Saint-Etienne en lieu et place d’Eirik Horneland, les supporters stéphanois ont retrouvé le sourire. Il faut dire que le club forézien enchaîne les bons résultats et se trouve en excellente position dans la course à la montée en Ligue 1. Saint-Etienne est deuxième avec 4 points de retard sur Troyes mais avec 3 points d’avance sur Le Mans et 5 points d’avance sur le Red Star. De quoi aborder le sprint final avec un maximum de sérénité.

Rudi Garcia envoie l'ASSE en Ligue 1

Interrogé par Ligue1+ sur la sélection de Lucas Stassin en équipe de Belgique durant cette trêve internationale, Rudi Garcia a justement évoqué l’avenir de l’ASSE. Et pour celui qui a entraîné l’OM ou encore l’OL et la Roma, il ne fait absolument aucun doute que Saint-Etienne sera en Ligue 1 la saison prochaine et cela est, selon Rudi Garcia, en grande partie grâce à Philippe Montanier, qu’il estime énormément.

« Il a failli changer de club en début de saison, par le fait à mon avis que Saint-Etienne est descendu en Ligue 2. Il n’a pas commencé la saison, du coup il a loupé le train. Mais maintenant, depuis que Philippe Montanier, qui est l’un des meilleurs coaches français, est arrivé à l’ASSE et qui va les faire remonter en Ligue 1, Lucas a retrouvé de la confiance » a affirmé le sélectionneur de la Belgique, certain de revoir l’ASSE en première division la saison prochaine, avant de conclure sur Lucas Stassin.

« C’est un gamin qui sent le foot. Je veux voir comment il est humainement, comment il se comporte dans le groupe. On ne sait pas ce qu’il se passera en juin, il y a de la grosse concurrence notamment devant. C’est dur pour les jeunes mais si je ne les vois pas, je ne saurai pas ce qu’ils ont dans le ventre et peut-être que je ne pourra pas les emmener en juin alors qu’il y a de la place » a glissé Rudi Garcia, qui offre à Lucas Stassin une formidable opportunité de se montrer afin de marquer des points dans la course à la Coupe du monde. Au buteur de l’ASSE de saisir cette chance.