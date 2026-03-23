Davitashvili

Five géant à Saint-Etienne, l’ASSE a régalé

ASSE23 mars , 18:30
parEric Bethsy
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En démonstration contre Annecy (4-0) samedi, l’AS Saint-Etienne a impressionné. Les Verts ont produit une qualité de jeu inédite cette saison.
L’AS Saint-Etienne n’a pas traîné. Une grosse demi-heure a suffi aux Stéphanois pour plier le match contre Annecy samedi. Les 22 acteurs jouaient seulement la 33e minute quand le futur international belge Lucas Stassin offrait déjà un triple avantage à son équipe. C’est dire à quel point les Verts ont survolé la première période une semaine après le nul décevant à Grenoble (0-0).
« On ne voulait pas enchaîner deux contre-performances et les joueurs ont montré le visage d’une bonne équipe, s’est réjoui l’entraîneur Philippe Montanier. On cherchait un match référence et on peut dire que c’est celui le plus abouti. La première période est une mi-temps de référence. » Le coach stéphanois n’y est pas étranger, lui qui avait opté pour un nouveau schéma tactique.
« On a les caractéristiques pour jouer dans ce 3-4-3, a confirmé le technicien. On a bien travaillé cette semaine, avec beaucoup d’implication de la part des joueurs. On s’est dit que c’était le moment. (…) On savait que nos latéraux avaient des qualités offensives. Les placer plus haut, plus proches de nos attaquants, amenait plus de force offensive. » Inutile d’en dire plus, Patrick Guillou est convaincu. Le consultant de beIN Sports a assisté à une véritable démonstration collective.

Guillou en redemande

« Sainté combine comme dans un five entre potes : jeu en triangles, décalages et appels. Une vraie fluidité, grâce aux déplacements et au mouvement perpétuel. Les solutions de passes se multiplient. Bonne occupation de la largeur, prise de profondeur optimale (...). Quelle métamorphose, quelle symbiose, s’est emballé l’ancien Stéphanois dans sa chronique pour Le Progrès, avant de tempérer. Bon, on va se calmer : une bonne période ne fait pas une montée. Savourons ce résultat comme il se doit, en espérant qu’après la trêve internationale, les Verts poursuivent sur cette excellente dynamique. » Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne compte toujours trois points d’avance sur Le Mans, troisième.

Ligue 2

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Et oui , c'est la vie copain, Ça reste du football pour moi ,une passion rien de plus 👊⚽

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Je le regrette déjà... Un mec qui a restructuré le club, développé des partenariats , fait des montages de transferts made in himself... Un club qui a joué à guichet fermé x matchs... Les 100M de dettes ? Mais c'est surtout dû aux investissements. Qui regrette les 35M de Paixao ou Greenwood ? On peut lui reprocher son manque de continuité. Mais quand les entraîneurs dégagent, t'es par là même occasion obligé de dégager des joueurs venus sous les ordres des entraîneurs. Ex : RDZ avait monté un effectif pour joué à 3 derrière. Ce n'est pas un recrutement qui est fait pour jouer à 4. Hors Beye joue à 4 derrière. Rien que ça, ça va faire faire quelques mouvements... En tout cas je le regretterai.

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Le problème c'est que c'est le 1/10 qui compte dans la vraie vie et il vous fait mal

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Pour un foi que je suis d'accord avec un stéphanois 😜

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J'ai beaucoup de mal avec ça. Le PSG à largement l'effectif pour jouer deux fois par semaines. Concernant Strasbourg ,il joue contre des clubs de sous-zone.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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