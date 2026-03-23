Five géant à Saint-Etienne, l’ASSE a régalé

En démonstration contre Annecy (4-0) samedi, l’AS Saint-Etienne a impressionné. Les Verts ont produit une qualité de jeu inédite cette saison.

L’AS Saint-Etienne n’a pas traîné. Une grosse demi-heure a suffi aux Stéphanois pour plier le match contre Annecy samedi. Les 22 acteurs jouaient seulement la 33e minute quand le futur international belge Lucas Stassin offrait déjà un triple avantage à son équipe. C’est dire à quel point les Verts ont survolé la première période une semaine après le nul décevant à Grenoble (0-0).

« On ne voulait pas enchaîner deux contre-performances et les joueurs ont montré le visage d’une bonne équipe, s’est réjoui l’entraîneur Philippe Montanier. On cherchait un match référence et on peut dire que c’est celui le plus abouti. La première période est une mi-temps de référence. » Le coach stéphanois n’y est pas étranger, lui qui avait opté pour un nouveau schéma tactique.

« On a les caractéristiques pour jouer dans ce 3-4-3, a confirmé le technicien. On a bien travaillé cette semaine, avec beaucoup d’implication de la part des joueurs. On s’est dit que c’était le moment. (…) On savait que nos latéraux avaient des qualités offensives. Les placer plus haut, plus proches de nos attaquants, amenait plus de force offensive. » Inutile d’en dire plus, Patrick Guillou est convaincu. Le consultant de beIN Sports a assisté à une véritable démonstration collective.

Guillou en redemande

Sainté combine comme dans un five entre potes : jeu en triangles, décalages et appels. Une vraie fluidité, grâce aux déplacements et au mouvement perpétuel. Les solutions de passes se multiplient. Bonne occupation de la largeur, prise de profondeur optimale (...). Quelle métamorphose, quelle symbiose, s’est emballé l’ancien Stéphanois dans sa chronique pour Le Progrès, avant de tempérer. Bon, on va se calmer : une bonne période ne fait pas une montée. Savourons ce résultat comme il se doit, en espérant qu’après la trêve internationale, les Verts poursuivent sur cette excellente dynamique. » Deuxième de , s’est emballé l’ancien Stéphanois dans sa chronique pour Le Progrès, avant de tempérer.» Deuxième de Ligue 2 , l’AS Saint-Etienne compte toujours trois points d’avance sur Le Mans, troisième.