ASSE : Lucas Stassin, le dossier va devenir fou

ASSE13 sept. , 11:00
parGuillaume Conte
Les Verts n'ont pas craqué cet été et ont conservé Lucas Stassin jusqu'au bout du mercato. Les raisons de cette stratégie sont dévoilées. 
C’est un véritable tour de force qu’a réussi à faire l’AS Saint-Etienne. En France, n’importe quel autre club qui serait descendu en Ligue 2 aurait vendu son meilleur buteur et joueur à la plus forte valeur marchande pendant l’été. Mais les Verts ont tenu le bras de fer, et ont repoussé toutes les offres qui sont tombées pour le jeune joueur belge. Le CSKA Moscou et Al-Hilal ont dépassé les 30 millions d’euros dans les derniers instants du marché des transferts. Mais Saint-Etienne n’a pas bronché, et garde donc Stassin dans son effectif pour cette saison. L’espoir est bien évidemment de voir le Diable Rouge aider l’ASSE à remonter rapidement en Ligue 1, mais aussi d’en tirer d’énormes bénéfices financiers dans quelques mois. 
En effet, selon Football Transfers, Kilmer Sports Ventures a aussi été approché par plusieurs clubs anglais, qui ont pris des renseignements sur l’attaquant stéphanois. Et en 2026, probablement plus pour l’été même s’il faudra se méfier des attaques en janvier, un gros transfert est plus que jamais envisageable pour Lucas Stassin. La valeur marchande du joueur ne cesse de grimpe, pour dépasser les 20 millions d’euros. Mais avec la concurrence, le fait que le joueur formé à Anderlecht n’ait pas encore 21 ans, et son énorme marge de progression, l’ASSE est persuadée de pouvoir récupérer bien plus que 30 millions d’euros sans forcer dans un an. Surtout si la Premier League débarque en force, car selon le média spécialisé, ce ne sont pas des clubs de seconde zone qui ont mis Lucas Stassin dans leur radar, preuve que l’ASSE possède un élément qui fait saliver du beau monde. 

