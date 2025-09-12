L’ASSE secoue Lucas Stassin

Eirik Horneland a décidé de prendre la parole sur le dossier Lucas Stassin, pour faire comprendre au jeune buteur belge qu'il misait sur lui pour faire remonter l'ASSE.

C’est le joueur qui a fait parler cet été à Saint-Etienne . Destiné à partir avec la relégation du club en Ligue 2, Lucas Stassin avait annoncé la couleur en expliquant qu’il n’avait aucune intention de rester loin de l’élite, ce qui rendait impossible pour lui tout espoir d’aller à la Coupe du monde en fin de saison par exemple. Mais le Belge n’a pas eu le dernier mot face aux dirigeants stéphanois, qui se sont montrés très fermes mais aussi très gourmands en cas de transfert de Stassin. Résultat, l’avant-centre est resté dans le Forez alors que tous les marchés principaux sont fermés désormais. Après des pépins physiques, le buteur de 20 ans va devoir se réveiller et enfin montrer qu’il peut enchainer les matchs et les buts pour aider l’ASSE à revenir au sommet.

C’est ce que lui a clairement demandé son entraineur Eirik Horneland, pour qui la récréation et le jeu du mercato sont désormais terminés. « Maintenant que le mercato est terminé, il faut qu'il se concentre à fond sur son club, l’AS Saint-Etienne, sur ses qualités. Il a été blessé en fin de saison dernière, au mois d'avril. Il a géré une opération pendant l'été. Maintenant, il doit revenir. Il faut qu'il retrouve sa condition parce qu'il n'est pas encore à son top niveau sur le moment », a fait savoir l’entraineur norvégien des Verts avant le match de ce week-end contre Clermont. Un petit derby qui pourrait servir de réveil pour le Belge, qui n’a joué que 84 minutes cette saison et n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Les supporters attendent de lui qu’il garde sa hargne et son sens du but, afin d’envoyer les Verts au sommet du classement.