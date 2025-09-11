asse lucas stassin reste a saint etienne iconsport 258202 0436 1 398255

ASSE : Al-Hilal fonce sur Stassin avec une offre incroyable

ASSE11 sept. , 13:40
parHadrien Rivayrand
Le marché en Arabie saoudite ferme ses portes ce jeudi 11 septembre et certaines équipes auraient bien aimé faire quelques affaires en Ligue 1, notamment du côté de l'AS Saint-Etienne. 
L'AS Saint-Etienne compte bien remonter en Ligue 1 le plus vite possible. Les Stéphanois ont de gros moyens et savent qu'ils devront compter sur toutes leurs forces vives pour être présent de nouveau dans l'élite. Si le marché des transferts estival est fermé en France, ce n'est pas encore le cas dans d'autres pays, comme l'Arabie saoudite. La Saudi Pro League n'a plus que quelques heures devant elle. Parmi les joueurs que le championnat saoudien aurait bien aimé recruter : Lucas Stassin. Mais la direction des Verts ne veut rien entendre dans ce dossier. Idem pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. 

Stassin, Saint-Etienne retient son souffle 

Comme rapporté ces dernières heures dans la presse mercato, Al-Hilal est pourtant le club le plus chaud pour récupérer le Belge. Selon les informations du Quotidien du Sport, le club saoudien réfléchirait à la possibilité d'envoyer une offre d'environ 50 millions d'euros à Saint-Etienne pour parvenir à arracher le joueur stéphanois. Aussi, un salaire quatre fois supérieur à ce que touche Stassin actuellement sera proposé. La balle est dans le camp du Belge, qui devra faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière.

Mais à l'heure actuelle, la tendance n'est pas à un départ de Lucas Stassin, surtout que les Verts ne pourraient pas forcément le remplacer. Il ne serait pas étonnant néanmoins de voir Al-Hilal tenter de nouveau sa chance l'hiver prochain. Pour le joueur, l'idée sera d'assurer un temps de jeu minimum afin de ne pas hypothéquer ses chances de prendre part à la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. 
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

