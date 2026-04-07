ICONSPORT_360651_0103 (1)
Loïc Perrin

ASSE : Loïc Perrin débarqué cet été ?

ASSE07 avr. , 20:30
parQuentin Mallet
0
Grégory Lorenzi, l'actuel directeur sportif du Stade Brestois, s'interroge de plus en plus quant à son avenir chez les Ti Zefs. L'opportunité de le récupérer n'a pas échappé à l'AS Saint-Etienne, qui s'est positionnée sur le dossier. Au grand désarroi de Loïc Perrin ?
Coordinateur sportif de l'ASSE, son club de toujours, depuis le mois de décembre 2021, Loïc Perrin pourrait bien voir ses fonctions prendre une tournure différente. S'il prépare activement le mercato en marge de la probable remontée en Ligue 1, l'ancien défenseur central stéphanois, qui a actuellement les clés du sportif en main, est sur un fil alors que les dirigeants du club forézien suivent de très près l'opportunité de s'offrir le très convoité Grégory Lorenzi. Coordinateur sportif entre 2016 et 2018 devenu directeur sportif du Stade Brestois, le natif de Bastia réfléchit de plus en plus à quitter les Ti Zefs, lui qui estime avoir fait le tour de sa mission.

Lire aussi

Cette pépite oubliée de l’OM fait trembler l’ASSECette pépite oubliée de l’OM fait trembler l’ASSE
ASSE : Sept départs actés, le mercato est lancéASSE : Sept départs actés, le mercato est lancé

Grégory Lorenzi pour remplacer Loïc Perrin ?

Et selon les informations de L'Equipe, l'AS Saint-Etienne fait partie des clubs intéressés à l'idée de le recruter en tant que directeur sportif pour la saison prochaine. Toutefois, les Verts vont devoir faire face à la concurrence du LOSC, du RC Lens ou encore de l'OGC Nice. Son profil de dirigeant capable de faire beaucoup avec peu de moyens, comme en témoigne la troisième place de Brest en Ligue 1 en 2023-2024, avec une épopée historique en Ligue des champions la saison suivante, fait de lui un homme particulièrement convoité sur le marché.
A noter également que l'ASSE avait déjà tenté de le recruter par le passé, une information qu'il a lui-même confirmée lors d'une récente interview accordé au quotidien sportif français. « Si j'étais un opportuniste, je serais déjà parti, il y a quatre, cinq ans, quand Saint-Étienne m'avait contacté ». En attendant de voir l'opération ira plus loin, l'organigramme et la position de Loïc Perrin risquent d'être chamboulés.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273358_0005
Info

Mircea Lucescu est décédé à 80 ans

ICONSPORT_362192_0004
Ligue des Champions

Sporting CP - Arsenal : les compos (21h sur Canal+Sport)

ICONSPORT_362625_0077
OM

OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence

ICONSPORT_282908_0505
Ligue des Champions

Real - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)

Fil Info

07 avr. , 20:19
Mircea Lucescu est décédé à 80 ans
07 avr. , 20:00
Sporting CP - Arsenal : les compos (21h sur Canal+Sport)
07 avr. , 20:00
OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence
07 avr. , 19:49
Real - Bayern : les compos (21h sur Canal+Foot)
07 avr. , 19:30
Maiga au PSG, ça va très vite, il confirme
07 avr. , 19:00
Il arrive sur RMC et climatise l'Olympique Lyonnais
07 avr. , 18:42
PSG : Liverpool emmène Isak à Paris
07 avr. , 18:30
Tottenham : De Zerbi forcé à sacrifier des Italiens
07 avr. , 18:00
OM : Ce Marseillais demande à McCourt de partir

Derniers commentaires

OM : Ce Marseillais demande à McCourt de partir

Sans lui marseille serait 10 eme.....

L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

T’as pas l’air heureux de vivre… 😵‍💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L'OL et son rythme de relégable, la concurrence adore

Flaque de pisse🤡🏁🏴‍☠️🏴🏳️🏳️‍🌈🇺🇳🏳️‍🌈

L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

si tu veux mais je préfère les nuances.

L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc

Je pense que c'est aussi se qui l'a flingué. Il n'a pas la caisse pour etre un pur attaquant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading