ASSE : Loïc Perrin débarqué cet été ?

Grégory Lorenzi, l'actuel directeur sportif du Stade Brestois, s'interroge de plus en plus quant à son avenir chez les Ti Zefs. L'opportunité de le récupérer n'a pas échappé à l'AS Saint-Etienne, qui s'est positionnée sur le dossier. Au grand désarroi de Loïc Perrin ?

Coordinateur sportif de l' ASSE , son club de toujours, depuis le mois de décembre 2021, Loïc Perrin pourrait bien voir ses fonctions prendre une tournure différente. S'il prépare activement le mercato en marge de la probable remontée en Ligue 1, l'ancien défenseur central stéphanois, qui a actuellement les clés du sportif en main, est sur un fil alors que les dirigeants du club forézien suivent de très près l'opportunité de s'offrir le très convoité Grégory Lorenzi. Coordinateur sportif entre 2016 et 2018 devenu directeur sportif du Stade Brestois, le natif de Bastia réfléchit de plus en plus à quitter les Ti Zefs, lui qui estime avoir fait le tour de sa mission.

Grégory Lorenzi pour remplacer Loïc Perrin ?

Et selon les informations de L'Equipe, l'AS Saint-Etienne fait partie des clubs intéressés à l'idée de le recruter en tant que directeur sportif pour la saison prochaine. Toutefois, les Verts vont devoir faire face à la concurrence du LOSC, du RC Lens ou encore de l'OGC Nice. Son profil de dirigeant capable de faire beaucoup avec peu de moyens, comme en témoigne la troisième place de Brest en Ligue 1 en 2023-2024, avec une épopée historique en Ligue des champions la saison suivante, fait de lui un homme particulièrement convoité sur le marché.

A noter également que l'ASSE avait déjà tenté de le recruter par le passé, une information qu'il a lui-même confirmée lors d'une récente interview accordé au quotidien sportif français. « Si j'étais un opportuniste, je serais déjà parti, il y a quatre, cinq ans, quand Saint-Étienne m'avait contacté ». En attendant de voir l'opération ira plus loin, l'organigramme et la position de Loïc Perrin risquent d'être chamboulés.