Cette pépite oubliée de l’OM fait trembler l’ASSE

L'OM l'avait révélé au grand jour, avant qu'il ne tombe dans l'oubli tout aussi rapidement. 10 ans plus tard, Antoine Rabillard brille avec Le Mans et vise un retour en Ligue 1, même si cela pourrait faire pleurer l'ASSE.

Les plus jeunes n’ont probablement aucune idée du parcours de ce joueur. Et les plus anciens devront aller fouiller au fond de leur mémoire pour se rappeler ses débuts en professionnels. A désormais 30 ans, Antoine Rabillard n’a jamais été aussi près de retrouver la Ligue 1, 10 ans après son entrée fracassante mais jamais confirmée dans l’élite du football français. A l’époque, en raison d’une cascade de blessures, l’OM était allé chercher dans son centre de formation pour utiliser le jeune avant-centre, qui avait même marqué pour son deuxième match sous le maillot marseillais, à Lille. Dans un OM sonné par le départ rocambolesque de Marcelo Bielsa, Rabillard n’avait par la suite pas su s’imposer sous Michel, continuant sans jouer chez les pros pendant un an et demi.

10 ans plus tard, un retour en Ligue 1 ?

Parti ensuite à Béziers, dans le championnat néerlandais, à Concarneau, il retrouve une seconde jeunesse du côté du Mans FC. Il approche de la barre des 10 buts avec sa réalisation effectuée lors de la large victoire face à Pau ce lundi soir (4-0), et rêve d’une montée directe dans l’élite. Le club de la Sarthe n’est désormais plus qu’à un point de l’ASSE, dans la lutte pour la deuxième place derrière Troyes.

Une preuve qu’une carrière de footballeur professionnel est longue et pleine de rebondissements, et qu’Antoine Rabillard a su prendre des chemins détournés pour retrouver le chemin des filets dans une équipe très compétitive. Si l’ASSE s’inquiète de voir Le Mans revenir sur ses talons, nul doute que le parcours de l’attaquant de 30 ans désormais sera suivi avec une certaine tendresse chez les supporters de l’OM, où il a laissé le souvenir d’un joueur qui a toujours tout donné, y compris lors des saisons où il a surtout joué pour la réserve du club.