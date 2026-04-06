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L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée

ASSE06 avr. , 13:00
parCorentin Facy
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Deuxième de Ligue 2 malgré son match nul contre Nancy samedi soir, l’ASSE reste en bonne position pour accéder à la Ligue 1. En cas de montée, les Verts auront de belles possibilités sur le marché des transferts.
La fin de saison s’annonce absolument palpitante en Ligue 2. Si le leader troyen semble avoir un pied en Ligue 1, ce n’est pas encore le cas de l’AS Saint-Etienne. Accroché par Nancy samedi soir, le club forézien n’a que quatre points d’avance sur Le Mans, qui a un match de plus à disputer ce lundi contre Pau. Autant dire que tout reste encore à faire pour valider cette deuxième place, qui permet d’accéder directement à la Ligue 1 sans passer par les barrages. Pour les Verts et leur propriétaire Kilmer Sport, remonter dans l’élite un an seulement après la relégation en Ligue 2 est vital. Ne serait-ce que pour le mercato.
Dans une interview accordée à Jérôme Gallo sur Youtube, le directeur sportif stéphanois Loïc Perrin l’a reconnu : l’AS Saint-Etienne ne ciblera pas le même genre de profils, selon si l’équipe évolue en Ligue 2 ou en Ligue 1. La preuve que la montée est essentielle pour améliorer considérablement l’équipe à la disposition de Philippe Montanier.
« En tant que dirigeant, l’objectif forcément est de monter en Ligue 1. Mais on doit toujours préparer plusieurs situations. Ça fait partie de mon métier d’anticiper. Si on parle de la préparation de la saison prochaine et plutôt du recrutement et de la stratégie pour la construction de l’effectif, on y est depuis un bon moment. On a réfléchi à plusieurs options forcément. On est déjà en contacts avec certains joueurs pour l’année prochaine. Forcément, on ne peut pas avancer concrètement aujourd’hui en ayant l’incertitude du niveau (Ligue 1 ou Ligue 2, ndlr) » a analysé Loïc Perrin dans des propos relayés par le site En Vert et contre Tous.

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Une déclaration qui démontre que l’ASSE sera très ambitieuse sur le marché des transferts en cas de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Avec un actionnaire puissant, il existe un monde dans lequel Saint-Etienne frappera très fort sur le marché des transferts en cas de montée. Il ne reste plus qu’à Philippe Montanier et aux joueurs d’assurer à minima la 2e place lors des six dernières journées de championnat.
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