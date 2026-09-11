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Rennes prolonge le calvaire de l'OM

Ligue 111 sept. , 22:40
parEric Bethsy
31
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4e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Stade Rennais - Olympique de Marseille 1-0
But pour le Stade Rennais : Thomasson (52e)
Troisième défaite consécutive pour l’Olympique de Marseille. Après l’AS Monaco (2-0) et le Paris FC (2-3) le week-end dernier, c’est Rennes qui profite de la mauvaise passe du club phocéen (1-0). Les Marseillais avaient pourtant montré un bien meilleur visage en première période. Dominateurs au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio s’installaient dans le camp adverse et se procuraient les meilleures occasions. Mais Paixão et Weah se heurtaient au gardien Samba, tandis que Hojbjerg ne trouvait pas le cadre.
Probablement secoués par leur coach Franck Haise à la pause, les Rennais entamaient beaucoup mieux le second acte, notamment grâce à la bonne entrée d’Al-Tamari. L’international jordanien, percutant sur le couloir gauche, devenait rapidement passeur décisif pour Thomasson (1-0, 52e). L’OM aurait pu s’en remettre si la double occasion d’Hojbjerg et Angel Gomes avait fini au fond. Mais Rennes, à l’image de la barre trouvée par Thomasson, avait définitivement pris le dessus. Et la barre touchée par Paixão de la tête n’y changeait rien. De nouveau battu, l’OM risque de se rapprocher de la zone rouge, bien loin du Stade Rennais leader provisoire avec trois victoires et un nul en quatre journées de Ligue 1.

Ligue 1

11 septembre 2026 à 20:45
RennesRennes logo
Thomasson52'
1
0
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
T. Weah
Remplacement
88
ENTRE
F. Pemi Moumbagna
Olympique MarseilleOlympique Marseille
F. Pemi Moumbagna
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
I. Barbosa da Paixão
Remplacement
88
ENTRE
T. Mmadi
Olympique MarseilleOlympique Marseille
T. Mmadi
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
A. Gouiri
Remplacement
88
ENTRE
D. Cornelius
Olympique MarseilleOlympique Marseille
D. Cornelius
SORT
N. Aguerd
Olympique MarseilleOlympique Marseille
N. Aguerd
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Derniers commentaires

OM : Weah est nul, il demande pardon

Il a raison. La défaite, et surtout le but, est pour lui. Je ne sais pas s'il nous fait une Balerdi depuis qu'il a le brassard, mais il faut qu'il décompresse. Ses derniers matchs c'est vraiment pas ça. Qu'il fasse ce qu'il sait faire et ce qu'il a montré lors de la saison dernière. Pas besoin de se mettre la pression outre mesure. Qu'il soit lui même, à son niveau. Personne ne lui demande d'être quelqu'un d'autre.

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Tu es loin d’être le plus apte à le déterminer: c:/remi aka l'idiot universel.^^

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Sympa ta réponse "oui mais non". Même s'il l'a dit tel quel, il le dit à son futur employeur dans un entretien avant son embauche. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je pense peut-être savoir, mais je suis pas sûr? Bien sûr que non il ne lui dit pas ça. Il dit: je sais. Pour convaincre qu'il est le bon choix. Comme quand il dit: j'ai refusé des offres mirobolantes. C'est pour montrer sa détermination. Vrai ou faux, ça montre sa détermination. Et c'est pour ça qu'il le mets en avant.

Rennes prolonge le calvaire de l'OM

Il a raison je suis un sombre connard , mais par contre j'en suis fier et l'assume et le revendique !!

Rennes prolonge le calvaire de l'OM

C'est pas très gentil ça

Ligue 1

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4Paris logo
Paris
73210624
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73210523
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Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
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