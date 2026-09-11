Rennes prolonge le calvaire de l'OM

4e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Stade Rennais - Olympique de Marseille 1-0

But pour le Stade Rennais : Thomasson (52e)

Troisième défaite consécutive pour l’Olympique de Marseille. Après l’AS Monaco (2-0) et le Paris FC (2-3) le week-end dernier, c’est Rennes qui profite de la mauvaise passe du club phocéen (1-0). Les Marseillais avaient pourtant montré un bien meilleur visage en première période. Dominateurs au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio s’installaient dans le camp adverse et se procuraient les meilleures occasions. Mais Paixão et Weah se heurtaient au gardien Samba, tandis que Hojbjerg ne trouvait pas le cadre.

Probablement secoués par leur coach Franck Haise à la pause, les Rennais entamaient beaucoup mieux le second acte, notamment grâce à la bonne entrée d’Al-Tamari. L’international jordanien, percutant sur le couloir gauche, devenait rapidement passeur décisif pour Thomasson (1-0, 52e). L’OM aurait pu s’en remettre si la double occasion d’Hojbjerg et Angel Gomes avait fini au fond. Mais Rennes, à l’image de la barre trouvée par Thomasson, avait définitivement pris le dessus. Et la barre touchée par Paixão de la tête n’y changeait rien. De nouveau battu, l’OM risque de se rapprocher de la zone rouge, bien loin du Stade Rennais leader provisoire avec trois victoires et un nul en quatre journées de Ligue 1.