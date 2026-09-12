PSG : Nuno Mendes à Liverpool, c’était chaud

PSG : Nuno Mendes à Liverpool, c’était chaud

PSG12 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
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Dans le creux de sa carrière au PSG, Nuno Mendes était tout proche de rejoindre Liverpool en 2024. Mais Paris n'a rien lâché, et en retire aujourd'hui les bénéfices.
Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Voilà deux des raisons pour lesquelles le PSG est double champion d’Europe. Les latéraux ont pris une ampleur assez phénoménale à Paris, apportant le danger tout en couvrant toute la longueur du terrain grâce à une présente athlétique impressionnante. Le Portugais, plus timide et moins attentif défensivement à ses débuts, a ensuite pris la pleine mesure de son rôle et reste un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique.
Le PSG se frotte tous les jours les yeux de l’avoir déniché au Sporting Portugal en 2021, alors qu’il venait d’avoir 19 ans. C’est logiquement que Paris l’a prolongé en février 2025, pour s’assurer sa présence jusqu’en 2029. Mais quelques mois avant sa prolongation, Nuno Mendes a été tout proche de rejoindre Liverpool, révèle un ancien dirigeant des Reds.
Ancien directeur sportif du club anglais, Richard Hughes a confié à The Athletic qu’il avait fait le forcing pour faire signer l’arrière gauche à à l’été 2024, et qu’il sentait cette opération possible. Au PSG, on ne doutait pas de son talent, mais ses errements défensifs laissaient planer un certain doute, et une grosse offre aurait pu faire craquer le club de la capitale. Surtout que le Portugais sortait d’une saison très difficile, où il n’avait pu disputer que 14 matchs, en raison d’une longue blessure à la cuisse qui avait fini par déboucher sur une opération.
Deux ans après cette tentative qui n’a jamais pu se concrétiser, les supporters de Liverpool vont certainement être dégoutés d’apprendre que cette piste n’a pas pu aboutir, et que les Reds ont finalement jeté leur dévolu sur Milos Kerkez un an plus tard, pour un prix très élevé (47 ME) et un rendement bien moins convaincant que le Portugais. Mais le PSG peut se dire qu’il a eu du flair de conserver Nuno Mendes au moment où le doute commençait à s’installer sur sa capacité à répondre présent au plus haut niveau.
N. Mendes

N. Mendes

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