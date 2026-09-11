OM : Weah est nul, il demande pardon

Le silence avant chacune de tes interventions est plus intelligent que ce que tu dis.
Il a raison. La défaite, et surtout le but, est pour lui. Je ne sais pas s'il nous fait une Balerdi depuis qu'il a le brassard, mais il faut qu'il décompresse. Ses derniers matchs c'est vraiment pas ça. Qu'il fasse ce qu'il sait faire et ce qu'il a montré lors de la saison dernière. Pas besoin de se mettre la pression outre mesure. Qu'il soit lui même, à son niveau. Personne ne lui demande d'être quelqu'un d'autre.
Tu es loin d’être le plus apte à le déterminer: c:/remi aka l'idiot universel.^^
Sympa ta réponse "oui mais non". Même s'il l'a dit tel quel, il le dit à son futur employeur dans un entretien avant son embauche. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je pense peut-être savoir, mais je suis pas sûr? Bien sûr que non il ne lui dit pas ça. Il dit: je sais. Pour convaincre qu'il est le bon choix. Comme quand il dit: j'ai refusé des offres mirobolantes. C'est pour montrer sa détermination. Vrai ou faux, ça montre sa détermination. Et c'est pour ça qu'il le mets en avant.
Il a raison je suis un sombre connard , mais par contre j'en suis fier et l'assume et le revendique !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
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|6
|3
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|0
|1
|8
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|3
|1
|1
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|3
|1
|1
|1
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|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
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|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🚨🚨 Timothy Weah : "Je suis le leader de l'équipe, je prends la défaite sur moi. J'ai pas joué à 100 % aujourd'hui. Les supporters méritent mieux." #TeamOM l #SRFCOM