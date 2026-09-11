OM : Weah est nul, il demande pardon

OM : Weah est nul, il demande pardon

OM11 sept. , 22:59
parGuillaume Conte
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Le début de saison de l'OM devient désormais très décevant après la défaite à Rennes. Timothy Weah en a bien conscience et ne s'estime pas à la hauteur des attentes.
Très décevant sur ce match, Timothy Weah n’a pas fui ses responsabilités à l’issue de la défaite contre Rennes (1-0). Si l’OM n’a pas démérité et n’a pas fait un mauvais match, l’homme de couloir américain n’arrive pas à retrouver sa fraicheur et son allant de la saison passée. Résultat, à l’issue de la défaite, il n’y est pas allé par quatre chemins et s’est expliqué au micro de Ligue 1+.
« On avait un peu de difficulté pour ce match, surtout moi. Je suis le leader de l’équipe et je suis pas à 100 % aujourd’hui. J’ai joué avec un manque de confiance. Je prends la défaite sur moi. Sur le but je dois mieux faire. Pour le club et la ville… Les supporters sont là, ils méritent plus. On sait c’est difficile mais il faut qu’on reste une famille. On doit donner plus pour les supporters », a envoyé l’international américain, très déçu du début de saison de l’OM, et de son propre rendement. Une analyse lucide mais qui n’empêche pas Marseille d’enchainer trois défaites de rang et de voir désormais les places du bas de classement se rapprocher.
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Derniers commentaires

Rennes prolonge le calvaire de l'OM

Le silence avant chacune de tes interventions est plus intelligent que ce que tu dis.

OM : Weah est nul, il demande pardon

Il a raison. La défaite, et surtout le but, est pour lui. Je ne sais pas s'il nous fait une Balerdi depuis qu'il a le brassard, mais il faut qu'il décompresse. Ses derniers matchs c'est vraiment pas ça. Qu'il fasse ce qu'il sait faire et ce qu'il a montré lors de la saison dernière. Pas besoin de se mettre la pression outre mesure. Qu'il soit lui même, à son niveau. Personne ne lui demande d'être quelqu'un d'autre.

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Tu es loin d’être le plus apte à le déterminer: c:/remi aka l'idiot universel.^^

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Sympa ta réponse "oui mais non". Même s'il l'a dit tel quel, il le dit à son futur employeur dans un entretien avant son embauche. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je pense peut-être savoir, mais je suis pas sûr? Bien sûr que non il ne lui dit pas ça. Il dit: je sais. Pour convaincre qu'il est le bon choix. Comme quand il dit: j'ai refusé des offres mirobolantes. C'est pour montrer sa détermination. Vrai ou faux, ça montre sa détermination. Et c'est pour ça qu'il le mets en avant.

Rennes prolonge le calvaire de l'OM

Il a raison je suis un sombre connard , mais par contre j'en suis fier et l'assume et le revendique !!

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