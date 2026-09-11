OM : Weah est nul, il demande pardon

Le début de saison de l'OM devient désormais très décevant après la défaite à Rennes. Timothy Weah en a bien conscience et ne s'estime pas à la hauteur des attentes.

Très décevant sur ce match, Timothy Weah n’a pas fui ses responsabilités à l’issue de la défaite contre Rennes (1-0). Si l’OM n’a pas démérité et n’a pas fait un mauvais match, l’homme de couloir américain n’arrive pas à retrouver sa fraicheur et son allant de la saison passée. Résultat, à l’issue de la défaite, il n’y est pas allé par quatre chemins et s’est expliqué au micro de Ligue 1 +.

« On avait un peu de difficulté pour ce match, surtout moi. Je suis le leader de l’équipe et je suis pas à 100 % aujourd’hui. J’ai joué avec un manque de confiance. Je prends la défaite sur moi. Sur le but je dois mieux faire. Pour le club et la ville… Les supporters sont là, ils méritent plus. On sait c’est difficile mais il faut qu’on reste une famille. On doit donner plus pour les supporters », a envoyé l’international américain, très déçu du début de saison de l’OM, et de son propre rendement. Une analyse lucide mais qui n’empêche pas Marseille d’enchainer trois défaites de rang et de voir désormais les places du bas de classement se rapprocher.