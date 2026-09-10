ASSE : Stassin prépare déjà son retour
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ASSE : Stassin prépare déjà son retour

ASSE10 sept. , 9:00
parHadrien Rivayrand
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Cet été, l'ASSE a lâché Lucas Stassin au FC Séville dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Tout semble ouvert concernant le Belge, qui pourrait bien décider de revenir dans le Forez la saison prochaine.
Cette saison, Lucas Stassin évoluera en Liga du côté du FC Séville. De quoi répondre un peu plus à ses attentes, lui qui ne voulait plus jouer en Ligue 2. Mais l'attaquant n'a pas forcément tiré une croix sur son aventure à Saint-Étienne pour autant. Le Belge a en effet été prêté en Andalousie dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. Une somme importante qui pourrait bien ne pas être levée par le FC Séville, qui ne croule pas sous l'or et qui devra faire des choix forts lors de la prochaine intersaison. De quoi entrevoir une suite pour Stassin à l'ASSE ? Bien possible.

Stassin, encore un avenir à l'ASSE ? 

D'après les informations de L'Équipe, Séville a déjà versé aux Verts 2,5 millions d'euros pour le prêt de Stassin. Mais il est peu probable en l'état que le club espagnol lève l'option d'achat fixée pour l'avant-centre. La raison ? Le FC Séville possède une dette de 60 millions d'euros, alors que les dépenses sont toujours estimées à 135 millions. La santé financière de la formation de Liga va mieux, mais n'est pas encore parfaite. La saison et les performances de Lucas Stassin feront pencher la balance pour le FC Séville.
Les fans des Verts, eux, peuvent totalement imaginer un retour du joueur de 21 ans à l'issue de la saison. Qui plus est si l'AS Saint-Étienne parvient à monter en Ligue 1. Le joueur ne serait pas contre l'idée d'aider les Stéphanois à perdurer dans l'élite du football français. Son expérience en Espagne pourrait d'ailleurs lui permettre de franchir un nouveau cap et de revenir dans le Forez avec davantage de confiance et de maturité.

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À noter que Lucas Stassin est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec les Verts. Le joueur a prolongé juste avant son départ à Séville. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont donc tout anticipé dans ce dossier, qui n'est pas encore totalement refermé.
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a voir parce que leur poule n'est pas si evidente

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ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

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