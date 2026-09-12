Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

OM12 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
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L'OM enchaine les défaites de manière inquiétante, et Bruno Genesio commence à perdre patience. Il aimerait bien une prise de parole claire de ses dirigeants sur la réalité des choses à Marseille.
Bruno Genesio le savait. En se présentant devant les micros de Ligue 1+ puis en conférence de presse après la défaite face à Rennes, la troisième consécutive en quatre journées de championnat, il se doutait que les questions allaient fuser sur le niveau réel et les ambitions de l’OM pour cette saison. Est-ce que Marseille doit viser le maintien, la première partie de tableau, ou continuer à rêver d’une qualification européenne comme l’a annoncé son président en début de saison ?

Genesio passe un message à ses dirigeants

Pour Bruno Genesio, il était l’heure d’adopter un discours centré sur le jeu et les joueurs, et laisser le soin aux dirigeants de s’exprimer sur ce qu’il faut attendre de l’OM. Forcément surpris de voir que le club qui venait de le recruter n’avait pas fait venir le moindre joueur cet été, « Pep » Genesio reste pour le moment de marbre. Mais il a jeté un premier pavé dans la mare de ses dirigeants, ou de son propriétaire, en expliquant que les questions dérangeantes des journalistes devraient plutôt leur être posées.
« On est à Marseille. C'est une équipe qui doit gagner des matches, qui doit être dans le haut du tableau. Pour ça, il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n'est pas à moi de le faire. Il faut peut-être le dire pour que les gens le comprennent. Les supporters, qui sont des connaisseurs, s'en doutent je crois. Ils nous encouragent même après les défaites, ils ne nous lâchent pas », a souligné l’entraineur marseillais, qui a réitéré cette demande dans la foulée, demandant à ses dirigeants de prendre position clairement pour faire connaitre la vraie situation du club.
« Les objectifs du club ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, s'il y a cela à dire, ce n'est pas à moi de le dire. C'est votre analyse, moi j'en ai une, peut-être que c'est la même que vous, ou peut-être pas. Mais ce n'est pas à moi de le dire », a répété Bruno Genesio, qui va forcément être de moins en moins avenant avec la presse si les résultats continuent d’être négatifs dans les prochaines semaines.

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