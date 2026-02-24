ASSE : Le mercato commence avec une grosse surprise

L'AS Saint-Étienne ne sait pas encore dans quel championnat elle jouera la saison prochaine, mais les dirigeants stéphanois ont déjà commencé à travailler sur le mercato. Notamment en regardant vers les pays scandinaves.

Göteborgs-Posten. Agé de 27 ans, le milieu défensif sera en fin de contrat à la fin de l'année 2026 et il pourrait donc s'engager avec les Verts l'été prochain. Actuellement deuxième de Habitué à jouer sous le maillot vert et noir du Göteborgs Atlet & Idrottssällskap abrégé en GAIS, Joackim Fagerjord est en contact avec l'ASSE révèle le très sérieux quotidien suédoisAgé de 27 ans, le milieu défensif sera en fin de contrat à la fin de l'année 2026 et il pourrait donc s'engager avec les Verts l'été prochain. Actuellement deuxième de Ligue 2 , l'AS Saint-Étienne prépare la prochaine période des transferts et la signature du joueur suédois, dont la valeur est estimée à 400 000 euros, ressemble à une opportunité de marché. Supervisé plusieurs fois avec le GAIS par des émissaires stéphanois, Joackim Fagerjord a refusé d'en dire plus sur cette piste qui l'envoie vers la France et plus précisément Saint-Étienne.

Fagerjord reste très prudent sur son avenir

« Moi je joue au football et je laisse tout ça à mon agent et au club », a répondu le milieu défensif lorsque Göteborgs-Posten l'a questionné sur un possible départ l'été prochain, tout en précisant qu'il attendait de savoir si l'entraîneur de GAIS allait changer ou pas. « Sa décision pourrait avoir une incidence directe sur la mienne. Tout le monde sait que Fredrik Holmberg est mon entraîneur depuis très longtemps. Donc, ce qu'il fait peut évidemment jouer un rôle », a reconnu le joueur suédois. Car ces derniers jours, le nom de Joackim Fagerjord a également circulé en Pologne et plus spécifiquement au Legia Varsovie.

En attendant, Joackim Fagerjord était titulaire avec son club lundi soir en Coupe de Suède avec le GAIS qui a battu Landskrona 3 à 0. Une rencontre qui s'est déroulée sous le regard de Graham Potter, nommé sélectionneur de la Suède en octobre 2025, un mois après avoir été limogé par West Ham.