Joackim Fagerjord

ASSE : Le mercato commence avec une grosse surprise

ASSE24 févr. , 9:00
parClaude Dautel
0
L'AS Saint-Étienne ne sait pas encore dans quel championnat elle jouera la saison prochaine, mais les dirigeants stéphanois ont déjà commencé à travailler sur le mercato. Notamment en regardant vers les pays scandinaves.
Habitué à jouer sous le maillot vert et noir du Göteborgs Atlet & Idrottssällskap abrégé en GAIS, Joackim Fagerjord est en contact avec l'ASSE révèle le très sérieux quotidien suédois Göteborgs-Posten. Agé de 27 ans, le milieu défensif sera en fin de contrat à la fin de l'année 2026 et il pourrait donc s'engager avec les Verts l'été prochain. Actuellement deuxième de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne prépare la prochaine période des transferts et la signature du joueur suédois, dont la valeur est estimée à 400 000 euros, ressemble à une opportunité de marché. Supervisé plusieurs fois avec le GAIS par des émissaires stéphanois, Joackim Fagerjord a refusé d'en dire plus sur cette piste qui l'envoie vers la France et plus précisément Saint-Étienne.

Fagerjord reste très prudent sur son avenir

« Moi je joue au football et je laisse tout ça à mon agent et au club », a répondu le milieu défensif lorsque Göteborgs-Posten l'a questionné sur un possible départ l'été prochain, tout en précisant qu'il attendait de savoir si l'entraîneur de GAIS allait changer ou pas. « Sa décision pourrait avoir une incidence directe sur la mienne. Tout le monde sait que Fredrik Holmberg est mon entraîneur depuis très longtemps. Donc, ce qu'il fait peut évidemment jouer un rôle », a reconnu le joueur suédois. Car ces derniers jours, le nom de Joackim Fagerjord a également circulé en Pologne et plus spécifiquement au Legia Varsovie.
En attendant, Joackim Fagerjord était titulaire avec son club lundi soir en Coupe de Suède avec le GAIS qui a battu Landskrona 3 à 0. Une rencontre qui s'est déroulée sous le regard de Graham Potter, nommé sélectionneur de la Suède en octobre 2025, un mois après avoir été limogé par West Ham.
0
Derniers commentaires

LFP : CVC perd 550 ME et fond en larmes

HS : Malgré les nouvelles mesures judiciaires contre le piratage (décision du TGI de Paris du 23 décembre 2025), le taux de contrefaçon reste élevé. Les recettes prévues pour la saison 2025-2026 s’élèvent entre 180 et 220 millions d’euros, soit une chute de 55 à 64 % par rapport aux 500 millions d’euros de l’année précédente. En conséquence, le champion de France 2025-2026 devrait percevoir environ 12 à 18 millions d’euros de droits TV domestiques, un montant inférieur à ce que touchait le 10ᵉ de Ligue 2 la saison précédente. Cette situation illustre la nécessité pour la Ligue 1 de repenser son modèle économique et sa distribution audiovisuelle.

OL : Endrick agace déjà

Passer a coté ok, mais pas courir non. On peux accepter qu'il ne fasse pas les bons appels, etc...mais si il ne fait pas les efforts, non. Mais oui le problème était plus global contre Strasbourg.

OL : Endrick agace déjà

D'une il ne joue pas à son vrai poste... le mettre ailier est n'importe quoi... De 2, ça arrive, et il n'ya pas eu que lui qui a raté son match... C''est collectif. Par contre, si il fait le meme style de match vs l'OM, là on pourra se poser des questions...

OL : Endrick agace déjà

Il n'a que 19 ans il peut passer à côté d' un match de toute façon à part Grif et aussi Kuivert tous les autres n'ont pas fait mieux que lui monsieur Govou vous n'êtes jamais passé à côté qu'un match dans votre carrière .

OL : Endrick agace déjà

Bien sur qu'on en veux beaucoup +, c'est un gamin qui a 19-20 ans, il est en pleine force de l'age, il doit courir partout et avoir un gros volume. Il a aucune excuse là dessus. De plus Il est certes musculeux, mais je le trouve pas super fit l'ami Endrick. Donc lourd dans ses courses et sa mise en route. On est en droit d'attendre beaucoup + d'un joueur du Real Madrid qui a cotoyer beaucoup de bons joueurs. A lui de se sortir les doigts.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading