Kvaratskhelia, le départ surprise du PSG

Homme fort de l'attaque du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est moins en feu cette saison. Liverpool se verrait bien le récupérer l'été prochain pour remplacer Mohamed Salah.

Recruté il y a un peu plus d’un an par le PSG pour donner la touche finale à la formation de Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia a été la bonne pioche. Il a permis à l’entraineur espagnol de compter sur quatre forces vives offensives et d’avoir ainsi du choix à chaque match. De son côté, le Géorgien a épaté par son envie, son pressing incessant, ses dribbles chaloupés et sa faculté à être décisif également.

Kvaratskhelia, sa valeur a encore augmenté

La saison actuelle de l’ancien napolitain est toutefois moins limpide. Mis au repos à quelques reprises, il est toujours considéré par Luis Enrique comme un titulaire, mais il semble parfois moins concerné. L’Equipe lui reprochait récemment de choisir ses matchs, ce qui a eu le don d’agacer son entraineur. Avec trois buts et trois passes décisives en huit rencontres de Ligue des Champions, Kvaratskhelia est toujours efficace dans les rencontres qui comptent, et cela a aussi le don de lui permettre de se faire remarquer.

C’est pourquoi Liverpool pense à lui pour remplacer Mohamed Salah, plus que jamais sur le départ à Anfield. Légende des Reds, Emile Heskey avoue que les dirigeants anglais feraient bien de craquer sur l’ailier géorgien, qui possède toutes les qualités pour faire oublier le Pharaon. « Bien sûr, on ne peut pas vraiment remplacer Mohamed Salah, il faut quelque chose d’un peu différent. Il est quelque part irremplaçable, mais j’aime beaucoup le gars du PSG, Khvicha Kvaratskhelia. J’irai sur lui », a lancé l’ancien attaquant de Liverpool dans The Mirror.