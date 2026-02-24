ICONSPORT_356164_0240

Kvaratskhelia, le départ surprise du PSG

PSG24 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
1
Homme fort de l'attaque du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est moins en feu cette saison. Liverpool se verrait bien le récupérer l'été prochain pour remplacer Mohamed Salah.
Recruté il y a un peu plus d’un an par le PSG pour donner la touche finale à la formation de Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia a été la bonne pioche. Il a permis à l’entraineur espagnol de compter sur quatre forces vives offensives et d’avoir ainsi du choix à chaque match. De son côté, le Géorgien a épaté par son envie, son pressing incessant, ses dribbles chaloupés et sa faculté à être décisif également.

Kvaratskhelia, sa valeur a encore augmenté

La saison actuelle de l’ancien napolitain est toutefois moins limpide. Mis au repos à quelques reprises, il est toujours considéré par Luis Enrique comme un titulaire, mais il semble parfois moins concerné. L’Equipe lui reprochait récemment de choisir ses matchs, ce qui a eu le don d’agacer son entraineur. Avec trois buts et trois passes décisives en huit rencontres de Ligue des Champions, Kvaratskhelia est toujours efficace dans les rencontres qui comptent, et cela a aussi le don de lui permettre de se faire remarquer.
C’est pourquoi Liverpool pense à lui pour remplacer Mohamed Salah, plus que jamais sur le départ à Anfield. Légende des Reds, Emile Heskey avoue que les dirigeants anglais feraient bien de craquer sur l’ailier géorgien, qui possède toutes les qualités pour faire oublier le Pharaon. « Bien sûr, on ne peut pas vraiment remplacer Mohamed Salah, il faut quelque chose d’un peu différent. Il est quelque part irremplaçable, mais j’aime beaucoup le gars du PSG, Khvicha Kvaratskhelia. J’irai sur lui », a lancé l’ancien attaquant de Liverpool dans The Mirror.
Cotes et pronostics Parions Sport en Ligne pour le match PSG-Monaco
Si le club de la Mersey a des moyens phénoménaux à chaque mercato, et courtise aussi Bradley Barcola dans le club parisien, aller chercher le joueur de la Géorgie sera extrêmement compliqué. Sous contrat jusqu’en 2029, Kvaratskhelia est désormais évalué à 90 millions d’euros, soit encore plus cher que les 80 ME que le PSG a mis pour le faire venir de Naples. Et surtout, l’ailier a sa place au chaud à Paris. Même si la perspective de signer à Liverpool peut parfois faire tourner des têtes, un tel transfert semble encore bien loin.

Derniers commentaires

OL : Endrick agace déjà

Passer a coté ok, mais pas courir non. On peux accepter qu'il ne fasse pas les bons appels, etc...mais si il ne fait pas les efforts, non. Mais oui le problème était plus global contre Strasbourg.

OL : Endrick agace déjà

D'une il ne joue pas à son vrai poste... le mettre ailier est n'importe quoi... De 2, ça arrive, et il n'ya pas eu que lui qui a raté son match... C''est collectif. Par contre, si il fait le meme style de match vs l'OM, là on pourra se poser des questions...

OL : Endrick agace déjà

Il n'a que 19 ans il peut passer à côté d' un match de toute façon à part Grif et aussi Kuivert tous les autres n'ont pas fait mieux que lui monsieur Govou vous n'êtes jamais passé à côté qu'un match dans votre carrière .

OL : Endrick agace déjà

Bien sur qu'on en veux beaucoup +, c'est un gamin qui a 19-20 ans, il est en pleine force de l'age, il doit courir partout et avoir un gros volume. Il a aucune excuse là dessus. De plus Il est certes musculeux, mais je le trouve pas super fit l'ami Endrick. Donc lourd dans ses courses et sa mise en route. On est en droit d'attendre beaucoup + d'un joueur du Real Madrid qui a cotoyer beaucoup de bons joueurs. A lui de se sortir les doigts.

OL : Un énorme problème va coûter cher à Lyon

Du coup, vous faites forfait chez les sardines ce week end? Vu que les 4 que tu cites ne devraient pas être là a part peut être Moreira...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

