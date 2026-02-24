ICONSPORT_352509_0169

Ces trois joueurs que Beye ne doit absolument pas virer

OM24 févr. , 8:20
parGuillaume Conte
0
L'OM est bien malade, et après la défaite à Brest qui a inauguré son mandat, Habib Beye est tenté par l'idée de prendre des décisions spectaculaires.
Quatre matchs sans victoire. L’OM est sur une série très inquiétante en Ligue 1 au point de voir son avenir en Ligue des Champions s’obscurcir. Les défaites contre le PSG et Brest ont fait très mal, tout comme les nuls contre le Paris FC et Strasbourg. Marseille regarde désormais plus derrière que devant. Le changement d’entraineur n’a pas permis d’inverser la tendance, et la défaite à Brest était dans la même lignée que les dernières performances. Autant dire que le match face à l’OL prend une importance capitale, et peut relancer la course à la troisième place.
Pour cela, Habib Beye pourrait être tenté de changer beaucoup de choses, lui qui a misé sur une certaine stabilité depuis son arrivée en urgence la semaine dernière. Les cadres sont d’ores et déjà pointé du doigt, et dans l’After Foot, on s’interroge pour savoir s’il faut prendre des mesures spectaculaires en écartant Leonardo Balerdi pour sa nervosité et ses récentes performances, Pierre-Emile Hojbjerg pour son manque de forme évident, et Benjamin Pavard pour son inconstance et son manque d’assurance pour un joueur avec une telle expérience.

Habib Beye doit soigner les têtes à l'OM

Des décisions radicales qui n’ont pas lieu d’être selon Jean-Louis Tourre, le journaliste de RMC. « Hojbjerg, Balerdi, Pavard. Il ne doit surtout pas trancher dans le vif. Quand il y a un changement d'entraîneur, on repart de zéro avec tout le monde. Tant qu'il n'a pas constaté de méformes ou de mauvais matchs il doit les faire jouer comme si de rien n'était. Et faire table rase du passé », a livré Jean-Louis Tourre, pour qui les cadres actuels ne doivent pas payer sous Habib Beye leurs performances passées.
Un avis partagé par Daniel Riolo, pour qui le technicien franco-sénégalais doit surtout soigner les têtes et mettre ses joueurs dans de bonnes dispositions mentales en faisant comprendre que l’épisode Roberto De Zerbi était fini. Et qu’il fallait désormais passer à autre chose et terminer cette saison avec une certaine fraicheur.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
Tout afficher
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264181_0093
TV

LFP : CVC perd 550 ME et fond en larmes

Joackim Fagerjord
ASSE

ASSE : Le mercato commence avec une grosse surprise

ICONSPORT_360176_0129
OL

OL : Endrick agace déjà

Fil Info

24 févr. , 9:20
LFP : CVC perd 550 ME et fond en larmes
24 févr. , 9:00
ASSE : Le mercato commence avec une grosse surprise
24 févr. , 8:40
OL : Endrick agace déjà
24 févr. , 8:00
Kvaratskhelia, le départ surprise du PSG
24 févr. , 7:00
PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal
24 févr. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour
23 févr. , 22:59
Ang : Man Utd s'impose et remonte à la 4e place
23 févr. , 22:39
L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Derniers commentaires

OL : Endrick agace déjà

Passer a coté ok, mais pas courir non. On peux accepter qu'il ne fasse pas les bons appels, etc...mais si il ne fait pas les efforts, non. Mais oui le problème était plus global contre Strasbourg.

OL : Endrick agace déjà

D'une il ne joue pas à son vrai poste... le mettre ailier est n'importe quoi... De 2, ça arrive, et il n'ya pas eu que lui qui a raté son match... C''est collectif. Par contre, si il fait le meme style de match vs l'OM, là on pourra se poser des questions...

OL : Endrick agace déjà

Il n'a que 19 ans il peut passer à côté d' un match de toute façon à part Grif et aussi Kuivert tous les autres n'ont pas fait mieux que lui monsieur Govou vous n'êtes jamais passé à côté qu'un match dans votre carrière .

OL : Endrick agace déjà

Bien sur qu'on en veux beaucoup +, c'est un gamin qui a 19-20 ans, il est en pleine force de l'age, il doit courir partout et avoir un gros volume. Il a aucune excuse là dessus. De plus Il est certes musculeux, mais je le trouve pas super fit l'ami Endrick. Donc lourd dans ses courses et sa mise en route. On est en droit d'attendre beaucoup + d'un joueur du Real Madrid qui a cotoyer beaucoup de bons joueurs. A lui de se sortir les doigts.

OL : Un énorme problème va coûter cher à Lyon

Du coup, vous faites forfait chez les sardines ce week end? Vu que les 4 que tu cites ne devraient pas être là a part peut être Moreira...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading