Ces trois joueurs que Beye ne doit absolument pas virer

L'OM est bien malade, et après la défaite à Brest qui a inauguré son mandat, Habib Beye est tenté par l'idée de prendre des décisions spectaculaires.

Quatre matchs sans victoire. L’OM est sur une série très inquiétante en Ligue 1 au point de voir son avenir en Ligue des Champions s’obscurcir. Les défaites contre le PSG et Brest ont fait très mal, tout comme les nuls contre le Paris FC et Strasbourg. Marseille regarde désormais plus derrière que devant. Le changement d’entraineur n’a pas permis d’inverser la tendance, et la défaite à Brest était dans la même lignée que les dernières performances. Autant dire que le match face à l’OL prend une importance capitale, et peut relancer la course à la troisième place.

Pour cela, Habib Beye pourrait être tenté de changer beaucoup de choses, lui qui a misé sur une certaine stabilité depuis son arrivée en urgence la semaine dernière. Les cadres sont d’ores et déjà pointé du doigt, et dans l’After Foot, on s’interroge pour savoir s’il faut prendre des mesures spectaculaires en écartant Leonardo Balerdi pour sa nervosité et ses récentes performances, Pierre-Emile Hojbjerg pour son manque de forme évident, et Benjamin Pavard pour son inconstance et son manque d’assurance pour un joueur avec une telle expérience.

Habib Beye doit soigner les têtes à l'OM

Des décisions radicales qui n’ont pas lieu d’être selon Jean-Louis Tourre, le journaliste de RMC. « Hojbjerg, Balerdi, Pavard. Il ne doit surtout pas trancher dans le vif. Quand il y a un changement d'entraîneur, on repart de zéro avec tout le monde. Tant qu'il n'a pas constaté de méformes ou de mauvais matchs il doit les faire jouer comme si de rien n'était. Et faire table rase du passé », a livré Jean-Louis Tourre, pour qui les cadres actuels ne doivent pas payer sous Habib Beye leurs performances passées.

Un avis partagé par Daniel Riolo, pour qui le technicien franco-sénégalais doit surtout soigner les têtes et mettre ses joueurs dans de bonnes dispositions mentales en faisant comprendre que l’épisode Roberto De Zerbi était fini. Et qu’il fallait désormais passer à autre chose et terminer cette saison avec une certaine fraicheur.