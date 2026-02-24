LFP : CVC perd 550 ME et fond en larmes

Grand argentier du football français en 2022 avec un investissement massif, CVC est bien obligé de reconnaitre que la Ligue 1 est très loin de valoir le montant promis.

Il n’y a pas que les clubs de Ligue 1 qui pleurent devant la situation financière du football français. CVC, qui a massivement investi dans la filiale commerciale de la Ligue, se mord clairement les doigts. CVC Capital Parners, l’un des 10 plus grands fonds d’investissement au monde, avait surpris tout le monde en 2022 en lâchant 1,5 milliard d’euros pour récupérer à vie 13% des gains de la filiale commerciale de la Ligue. Cet investissement se composait de 750 ME de fonds propres et 750 ME d’emprunt. Cet argent tombé du ciel a permis aux clubs français de récupérer de belles sommes dans une période difficile, entre le Covid et l’écroulement de Médiapro.

La valeur réelle des droits TV est terrible

Mais à l’époque, les droits télé du football français étaient évalués à un milliard d’euros, même si personne n’a bien évidemment jamais mis cette somme. Désormais, avec le lancement très mitigé de Ligue 1+ et la future fin d’engagement de BeIN Sports, c’est la déprime totale à CVC. Selon L’Equipe, la société basée dans le paradis fiscal de Jersey a réévalué à la baisse sa valeur liquidative, soit le montant de son investissement direct de 750 ME, pour le faire évaluer désormais à 200 ME. Une perte sèche, mais qui peut aussi être provisoire, de 550 millions d’euros tout de même.

En effet, les perspectives ne sont pas bonnes car Ligue 1+ va rapporter 300 millions d’euros brut (avant les charges et les taxes) cette saison. Très loin de pouvoir supporter la santé financière des clubs français, habitués par le passé à récupérer d’autres sommes de la part des télévisions. La donne devrait encore s’empirer la saison prochaine, puisqu’il faudra faire une croix sur les 80 millions d’euros de BeIN Sports. Résultat, la valeur supposée des droits TV du football français est désormais tombé à 200 ME environ. Très loin du fameux milliard. « Si, aujourd'hui, vous lui proposez d'abandonner ses 13 % et de récupérer en échange son 1,5 milliard d'euros, CVC signe de suite car, en l'état, il n'est pas près de récupérer sa mise », a ainsi livré un expert financier contacté par L’Equipe.