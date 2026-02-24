ICONSPORT_360176_0129
OL : Endrick agace déjà

L’OL s’est incliné face à Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1. Endrick est passé à côté de son match, ce qui n’a pas échappé à Sidney Govou.
Coup d’arrêt pour l’OL après cette défaite en Alsace. Les hommes de Paulo Fonseca avaient l’occasion de creuser l’écart avec la quatrième place occupée par l’OM. Un OM que les Gones affronteront lors de la prochaine journée de championnat au Stade Vélodrome.
L’OL devra rapidement se remobiliser pour tenter de réaliser un exploit chez les Phocéens. Parmi les joueurs qui seront attendus au tournant en fin de semaine figure Endrick. Face à Strasbourg, le joueur prêté par le Real Madrid est en effet complètement passé à côté de son match. Sidney Govou espère désormais que le Brésilien saura vite se remettre en question.

Govou en veut beaucoup plus

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le jeune Lyonnais : « Il y a juste une interrogation sur le match que l’on a vu à Strasbourg, elle concerne Endrick. Quand il est arrivé, j’ai été agréablement surpris. Il a été efficace. C’est un individualiste, mais ça ne se voyait pas. Et là malheureusement, à Strasbourg, il a montré son individualisme. Je le craignais. Maintenant, il va falloir qu’il s’adapte à la philosophie de jeu de l’équipe. Il veut se montrer, il va marquer des buts.
Mais l’OL s’est construit dans le collectif et dans la manière de faire les efforts dans le même sens. Il faut qu’il en prenne conscience. On a vu qu’Afonso Moreira a manqué à Strasbourg de par ses facultés de percussion et ses efforts collectifs. Et Endrick doit jouer un rôle dans ce sens-là aussi. »

Endrick aura une belle occasion de rebondir avec son club à Marseille dans quelques jours. Le Brésilien souhaite se montrer lors des grands rendez-vous et l’OL en disputera plusieurs au cours des prochaines semaines.
À lui de convaincre et d’aider son équipe à vivre des moments importants, voire à aller chercher un titre en fin de saison.
4
Loading