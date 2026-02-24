Pronostics PSG – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre

Après s'être imposé à Monaco à l'aller (2-3), le PSG veut continuer la défense de son titre européen et doit donc passer l'obstacle monégasque. Mais attention, l'ASM s'est imposée à Lens en renversant la situation. De quoi promettre un match tendu mercredi au Parc des Princes. Voici notre analyse des cotes et pronostics PARIONS SPORT en Ligne pour le match PSG-Monaco.

Champion d'Europe en titre, le PSG a pris un net avantage en s'imposant à Monaco (2-3) dans un match très spectaculaire, puisque le club de la Principauté menait 2-0 avant de s'écrouler. Depuis cette rencontre, Paris a repris les commandes de la Ligue 1, grâce la victoire renversante de Monaco à Lens. Cette fois, ce sont les joueurs du Rocher qui étaient derrière au score avant de s'imposer chez les leader (2-3). Autrement dit, le match retour de Ligue des champions s'annonce plus serré que l'on pouvait le penser. Evoluant au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est logiquement le favori et cela se ressent au niveau de sa cote, puisqu'une victoire l'équipe de Luis Enrique est à la cote de 1,23, même si le PSG se qualifiera avec un nul, dont la cote est à 6,7, ce qui est forcément énorme.

Le PSG tenu en échec mais qualifié ?

Si le Paris Saint-Germain reste sur deux victoires consécutives spectaculaires à domicile en Ligue 1 (5-0 contre l'OM et 3-0 contre Metz), en Ligue des champions, le PSG a calé contre Newcastle, ce qui lui vaut de jouer ce barrage. Et comme Ousmane Dembélé est très incertain pour ce choc contre Monaco, il le pourrait que ce rencontre rencontre soit très serrée, mais avec plusieurs buts. Une cote de 1,62 est proposée par PARIONS SPORT en Ligne si les deux équipes marquent dans les 90 minutes, et en étant audacieux, si Monaco marque plus de 1,5 buts, la cote est de 3,4 ce qui est envisageable, le club de la Principauté devant impérativement gagner pour se qualifier. Avec le duo Balogun et Fati, l'ASM a une vraie puissance de feu et semble capable de perturber le PSG.

Des buts qui valent de l'or

C'est du côté des buteurs de ce PSG-Monaco que PARIONS SPORT en Ligne offre des cotes vraiment attirantes. Si Desiré Doué est proposé à 2,1, un but de Folarin Balogun a une cote de 3,95. Compte tenu de la forme du moment pour l'attaquant international nord-américain, il serait étonnant qu'il reste totalement muet contre le Paris SG, puisqu'au match aller, il a signé un doublé en 18 minutes et mis au supplice la défense du club de la capitale. Autre joueur susceptible de marquer, Ansu Fati, buteur à Lens, et qui est à 4,55 sur ce match retour. De quoi ouvrir la porte à des paris multiples capables de rapporter une coquette somme.

Monaco a une énorme cote

Une qualification du Paris Saint-Germain étant le résultat le plus logique, PARIONS SPORT en Ligne propose forcément des belles cotes pour un éventuel exploit des joueurs monégasques. Ainsi une qualification de l'AS Monaco a une cote de 10, alors qu'une qualification du PSG est à 1,02. Mais si vous êtes plutôt supporter du Paris SG, il y a un pair susceptible d'être rémunérateur. La cote du nul à la mi-temps, avec victoire finale des champions d'Europe est valorisé à 3,8 sur le site de PARIONS SPORT en Ligne. Autre pari qui se tente, celui sur Désiré Doué ou son remplaçant marque, puisqu'il est coté à 1,85.

Ce PSG-Monaco a donc tous les ingrédients pour être passionnant, car les deux clubs ne peuvent pas gérer le résultat, mais nous rappelons que vous ne devez miser de manière raisonnée et raisonnable et que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les paris sportifs doivent rester un plaisir.

* Cotes Parions Sport en Ligne du 23/02/2026 susceptibles d’évoluer