OL : Corentin Tolisso réussit un exploit mémorable

Buteur à Strasbourg dimanche soir, Corentin Tolisso a inscrit son 9e but de la saison avec l’OL. Le capitaine lyonnais est proche de réaliser un véritable exploit dans la capitale des Gaules.

Milieu de terrain à vocation plutôt défensive de formation, Corentin Tolisso a bien évolué au fil de sa carrière pour devenir un joueur ultra-décisif. Régulièrement utilisé en position de numéro dix par Paulo Fonseca, le champion du monde 2018 est devenu un joueur efficace devant les buts adverses. Cette saison, il comptabilise déjà 9 buts et 2 passes décisives. Des statistiques conformes à celles de la saison dernière puisque l’ancien joueur du Bayern Munich avait marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives en 2024-2025.

Des chiffres qui impressionnent et qui vont permettre à Corentin Tolisso de réaliser un véritable exploit dans les mois et les années à venir puisque le joueur de 31 ans est tout proche d’intégrer le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Le Progrès rapporte que Corentin Tolisso totalise actuellement 51 buts, dont 35 en Ligue 1 . Il a rejoint Maxwel Cornet avec son but à Strasbourg et dépassé Florent Maurice ou encore Jean-Pierre Orts au classement des buteurs du club.

Tolisso proche du top 20 des buteurs de l'OL

Il ne lui manque plus que 12 buts pour intégrer le top 20 et ainsi rejoindre Alain Caveglia, un vrai exploit au vu du poste de Corentin Tolisso qui, au contraire des autres joueurs présents dans ce classement, n’est pas un attaquant. Sous contrat jusqu’en 2027, Corentin Tolisso a de fortes chances d’augmenter son total et de faire son apparition dans le top 20 d’ici peu.

De quoi ravir le capitaine de l’OL, plus décisif que jamais et leader incontesté du vestiaire rhodanien depuis plusieurs mois. Après la défaite à Strasbourg, Corentin Tolisso se voulait d’ailleurs rassurant et fédérateur en refusant de s’alarmer alors que l’Olympique Lyonnais avait enchaîné 13 victoires avant ce revers en Alsace.

« On savait qu'on avait un gros gros coup à faire si on gagnait. Mais on ne peut pas se permettre de jouer comme ça si on veut gagner des matchs, surtout ici. Il faut qu'on relativise, qu'on regarde ce qui n'a pas été et se projeter sur le prochain match à Marseille. Mais je n'ai pas envie de tout remettre en cause. On a fait des bonnes choses depuis le début 2026, on est troisièmes de Ligue 1 » avait notamment commenté Corentin Tolisso, buteur et leader de cet OL qui marche fort depuis le début de la saison. Dimanche prochain à Marseille, les Gones auront bien besoin d’un Corentin Tolisso des grands soirs, et buteur si possible, pour ramener un résultat positif.