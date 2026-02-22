ASSE : Stassin change radicalement d'attitude

OM : Nabil Djellit sait ce qui détruit Marseille

Le problème cest quon a pas de leader dans cette équipe depuis le départ de rabiot..greenwood cest un phénomène mais il a pas le caractère pour être un "leader" ... holjberg et balerdi aurait dû l'être mais ils ont pas l'aura ni le caractère d'un rabiot.. tout part de la ..cest ca qui nous a flingué .. rappelez vous lan dernier après le match de Reims ou rabiot remobolise tout le monde en leurs rentrant dedans ..