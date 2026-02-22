ICONSPORT_356158_0071

ASSE : Stassin change radicalement d'attitude

Buteur vedette de l'ASSE, Lucas Stassin n'a plus marqué le moindre but avec les Verts depuis le mois de septembre. Pas de quoi le chagriner tant que Saint-Étienne brille.
Les supporters de l'AS Saint-Etienne n'avaient pas apprécié les propos de Lucas Stassin et encore moins ceux de son père l'été dernier, lorsque le buteur belge a tenté de forcer la main des dirigeants stéphanois pour quitter le club. Pensant perdre son temps en Ligue 2, celui qui avait été la belle satisfaction des Verts en Ligue 1 avait agacé le Peuple Vert. Sportivement, la saison est compliquée pour Lucas Stassin, puisque l'international belge n'a plus marqué depuis sa réalisation face à Amiens le 23 septembre. Une longue disette, qui a contribué au gros passage à vide stéphanois. Mais finalement, après la venue de Philippe Montanier, l'ASSE fait une brutale remontée au classement, et cela fait le bonheur de l'attaquant belge de 21 ans.

Stassin se met au service de l'ASSE

Loin de pleurnicher sur ses performances de buteur, qui vont probablement le priver du Mondial 2026 avec la Belgique, Lucas Stassin est redevenu un vrai soldat au service de l'AS Saint-Étienne et cela lui va bien. « Je me sens bien, j’ai essayé d’apporter à l’équipe avec une passe décisive et du pressing. Mon travail dos au but permet de créer des occasions. Je suis heureux quand on gagne. On combine très bien devant avec des solutions de passes en une touche pour moi (...) En tant qu’attaquant, on a toujours envie de marquer, mais même sans ça, j’ai pris du plaisir. Je préfère ça que de pas toucher de ballon dans le match et qu’on perde. Je suis décisif autrement », confie, dans Le Progrès, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. De quoi le remettre tout en haut dans le coeur des supporters, au moment où les Verts sont revenus sur les talons de Troyes au classement de Ligue 2.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
45241365382513
2
Saint-Étienne
43241347412912
3
Reims
41241185372314
4
Le Mans
3923109429236
5
Dunkerque
38241086402515
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading