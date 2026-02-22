ICONSPORT_356158_0014

Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans

Ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne a vaincu Laval sur le score de 2-1. Les Verts enchaînent une troisième victoire consécutive sous la gouvernance de Philippe Montanier. L’ancien technicien du TFC réussit des débuts presque parfaits du côté du Forez, brisant quelques vieux records.
Le mariage tourne dans le bon sens entre Philippe Montanier et l’AS Saint-Etienne. Les Verts ont enchaîné ce samedi soir une troisième victoire consécutive face à Laval (2-1), une première depuis le 23 septembre en Ligue 2 pour l’ASSE. Une victoire qui replace le club du Forez dans le top 2 en championnat, une première depuis la 15e journée. Un succès à nouveau dessiné lors de la première période. L'arrivée de Philippe Montanier résonne comme un renouveau chez les Verts. L’ancien technicien du TFC est le premier entraîneur stéphanois à enchaîner trois victoires lors de ses trois premiers matchs depuis Oscar Garcia en 2017.

Montanier poursuit la chasse aux records

L'entraîneur stéphanois n’est tout de même pas complètement satisfait de la performance de ses joueurs. « Dans les duels, on n’a pas été assez bons, notamment en deuxième. Techniquement il y a eu du déchet et surtout, il faut tuer le match ce qu’on n’a pas su faire, » explique-t-il en zone mixte après la rencontre. L'entraîneur français reste encore frustré d’une seconde période en dessous des attentes.
Un match similaire à la rencontre face à Guingamp la semaine passée. Cependant, Montanier peut continuer de marquer l’histoire récente de Saint-Etienne. Outre les trois victoires pour entamer son mandat, l’ancien gardien de but voudra enchaîner un nouveau succès à Pau la semaine prochaine. La dernière fois que le club du Forez s’est imposé quatre fois consécutivement en championnat, c’était lors de la saison 2023/2024 entre le 9 mars 2024 et le 6 avril. À cette époque, Saint-Etienne avait terminé troisième de Ligue 2 sous la houlette d’Olivier Dall'Oglio.

Loading