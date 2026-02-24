PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

Le PSG a frappé fort sur le marché des transferts ces dernières années. À l’avenir, Lamine Yamal pourrait lui aussi être recruté par le club de la capitale, alors qu’une offre a déjà été transmise au Barça.

Le Paris Saint-Germain reste un club à suivre lors des périodes de mercato . Ces dernières années, il a marqué les esprits avec des arrivées XXL comme Neymar Jr, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou encore Angel Di Maria. Toujours à l’affût de grands talents, le PSG ne souhaite toutefois plus faire de folies depuis l’arrivée de Luis Enrique.

L’Espagnol privilégie désormais des joueurs investis collectivement et déterminés à remporter des titres avec Paris. Pourtant, à en croire le président du Barça, Joan Laporta, le PSG a bien tenté de réaliser un coup incroyable il y a à peine deux ans.

Le Barça a dit non à la folie du PSG

Dans des propos accordés à Jijantes FC, Joan Laporta a en effet révélé que le Paris Saint-Germain avait proposé 250 millions d’euros au club catalan pour s’attacher les services de Lamine Yamal : « Le Paris Saint-Germain nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal il y a deux ans. Nous avons décliné la proposition. Il avait 17 ans et certaines personnes pensaient que nous étions fous ! »

Au final, Yamal est resté et a fini par exploser sous les couleurs du Barça. Malgré des difficultés financières persistantes, le club catalan a préféré miser sur son jeune crack. Yamal espère désormais conduire les Catalans vers un nouveau titre de champion d’Europe, même si son équipe présente encore certaines lacunes.

De son côté, le PSG a recruté d’autres joueurs qui ont permis aux Franciliens de décrocher leur premier sacre en Ligue des champions.

Nul doute que, dans le futur, si l’occasion se présentait, le Paris Saint-Germain reviendra à la charge pour tenter de s’offrir l’un des joueurs les plus talentueux du football actuel.