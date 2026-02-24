PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

ICONSPORT_272511_0239
Le PSG a frappé fort sur le marché des transferts ces dernières années. À l’avenir, Lamine Yamal pourrait lui aussi être recruté par le club de la capitale, alors qu’une offre a déjà été transmise au Barça.
Le Paris Saint-Germain reste un club à suivre lors des périodes de mercato. Ces dernières années, il a marqué les esprits avec des arrivées XXL comme Neymar Jr, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou encore Angel Di Maria. Toujours à l’affût de grands talents, le PSG ne souhaite toutefois plus faire de folies depuis l’arrivée de Luis Enrique.
L’Espagnol privilégie désormais des joueurs investis collectivement et déterminés à remporter des titres avec Paris. Pourtant, à en croire le président du Barça, Joan Laporta, le PSG a bien tenté de réaliser un coup incroyable il y a à peine deux ans.

Le Barça a dit non à la folie du PSG 

Dans des propos accordés à Jijantes FC, Joan Laporta a en effet révélé que le Paris Saint-Germain avait proposé 250 millions d’euros au club catalan pour s’attacher les services de Lamine Yamal : « Le Paris Saint-Germain nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal il y a deux ans. Nous avons décliné la proposition. Il avait 17 ans et certaines personnes pensaient que nous étions fous ! »
Au final, Yamal est resté et a fini par exploser sous les couleurs du Barça. Malgré des difficultés financières persistantes, le club catalan a préféré miser sur son jeune crack. Yamal espère désormais conduire les Catalans vers un nouveau titre de champion d’Europe, même si son équipe présente encore certaines lacunes.
De son côté, le PSG a recruté d’autres joueurs qui ont permis aux Franciliens de décrocher leur premier sacre en Ligue des champions.

Nul doute que, dans le futur, si l’occasion se présentait, le Paris Saint-Germain reviendra à la charge pour tenter de s’offrir l’un des joueurs les plus talentueux du football actuel.
Derniers commentaires

OL : Endrick agace déjà

Passer a coté ok, mais pas courir non. On peux accepter qu'il ne fasse pas les bons appels, etc...mais si il ne fait pas les efforts, non. Mais oui le problème était plus global contre Strasbourg.

OL : Endrick agace déjà

D'une il ne joue pas à son vrai poste... le mettre ailier est n'importe quoi... De 2, ça arrive, et il n'ya pas eu que lui qui a raté son match... C''est collectif. Par contre, si il fait le meme style de match vs l'OM, là on pourra se poser des questions...

OL : Endrick agace déjà

Il n'a que 19 ans il peut passer à côté d' un match de toute façon à part Grif et aussi Kuivert tous les autres n'ont pas fait mieux que lui monsieur Govou vous n'êtes jamais passé à côté qu'un match dans votre carrière .

OL : Endrick agace déjà

Bien sur qu'on en veux beaucoup +, c'est un gamin qui a 19-20 ans, il est en pleine force de l'age, il doit courir partout et avoir un gros volume. Il a aucune excuse là dessus. De plus Il est certes musculeux, mais je le trouve pas super fit l'ami Endrick. Donc lourd dans ses courses et sa mise en route. On est en droit d'attendre beaucoup + d'un joueur du Real Madrid qui a cotoyer beaucoup de bons joueurs. A lui de se sortir les doigts.

OL : Un énorme problème va coûter cher à Lyon

Du coup, vous faites forfait chez les sardines ce week end? Vu que les 4 que tu cites ne devraient pas être là a part peut être Moreira...

