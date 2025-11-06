ICONSPORT_275392_0035

ASSE : Le discours musclé d’Horneland

ASSE06 nov. , 18:40
parGuillaume Conte
0
L'AS Saint-Etienne est déjà dos au mur avant son match face à Troyes ce samedi. Eirik Horneland en est parfaitement conscient. 
Mauvaise série en cours pour l’AS Saint-Etienne, qui ne fait plus partie du duo de tête après ses revers contre Guingamp, Le Mans, Annecy et surtout le Red Star dernièrement. Voilà qui fait mauvais genre pour une formation qui avait affiché clairement son envie de rejoindre la Ligue 1 rapidement en raison d’un gros mercato effectué. 
Mais acheter des joueurs importants et parvenir à conserver des éléments forts ne fait pas gagner des matchs si les ingrédients ne sont pas mis. Alors, avant le choc de samedi soir à Troyes, Eirik Horneland a décidé de mettre les choses au clair. Pour l’entraineur des Verts, il est temps que tout le monde tire dans le même sens, et il va veiller à ce que cela se passe ainsi. 

Horneland attend que tout le monde fasse mieux

« Nous devons être responsables. Je suis responsable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Nous devons résoudre nos problèmes. Nous devons faire mieux collectivement et individuellement. Personne ne peut se cacher. Ni moi, ni les joueurs. Dans son entièreté aussi, il faut vraiment se mettre à la hauteur de ce qui nous attend et que tout le monde soit conscient et responsable de cette situation », a livré le technicien norvégien, qui sait que les doutes surgissent au sujet de sa capacité à tirer le meilleur du groupe, malgré le soutien des dirigeants. 
Un soutien qui pourrait vite voler en éclats si jamais les deux premières places devaient encore s’éloigner après ce week-end. En attendant, l’ASSE a encore la chance d’être à la troisième place du classement, et pourrait même revenir à deux points du leader troyen en cas de succès dans l’Aube ce samedi. Mais il faut désormais aussi compter sur le Red Star, deuxième de Ligue 2 et trublion surprise de ce début de saison.  

Lire aussi

La LFP tape dur sur l’ASSELa LFP tape dur sur l’ASSE
Horneland menacé, l'ASSE reçoit quatre CVHorneland menacé, l'ASSE reçoit quatre CV
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274463_0055
PSG

Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG

Nanasi
Europa Conference League

Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Betis OL
Europa League

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

ICONSPORT_276320_0061
Europa League

EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore

Fil Info

20:00
Un très sale coup venu d'Allemagne pour le PSG
19:54
Hacken - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:48
Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)
19:31
EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore
19:30
Messi champion du monde, CR7 ne lui donne aucun mérite
19:15
L’Ajax vire son entraineur, une surprise pour lui succéder ?
19:00
Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent
18:20
« On n’est pas l’Atalanta », Brest rassure l’OM

Derniers commentaires

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

Chiale moins fort

Hakimi doit choisir entre le PSG et le Maroc

S'il est intelligent il sera raisonnable et prendra le temps sinon il se reblessera, ne sera pas avec le PSG ni avec le Maroc en fin de saison.Faisons lui confiance

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Le probleme est de trouver 3 joueurs de tres haut niveau pour palier aux blessés

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Ça va être compliqué mais bon on y croit

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading