ASSE : Le discours musclé d’Horneland

L'AS Saint-Etienne est déjà dos au mur avant son match face à Troyes ce samedi. Eirik Horneland en est parfaitement conscient.

Mauvaise série en cours pour l’AS Saint-Etienne , qui ne fait plus partie du duo de tête après ses revers contre Guingamp, Le Mans, Annecy et surtout le Red Star dernièrement. Voilà qui fait mauvais genre pour une formation qui avait affiché clairement son envie de rejoindre la Ligue 1 rapidement en raison d’un gros mercato effectué.

Mais acheter des joueurs importants et parvenir à conserver des éléments forts ne fait pas gagner des matchs si les ingrédients ne sont pas mis. Alors, avant le choc de samedi soir à Troyes, Eirik Horneland a décidé de mettre les choses au clair. Pour l’entraineur des Verts, il est temps que tout le monde tire dans le même sens, et il va veiller à ce que cela se passe ainsi.

Horneland attend que tout le monde fasse mieux

« Nous devons être responsables. Je suis responsable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Nous devons résoudre nos problèmes. Nous devons faire mieux collectivement et individuellement. Personne ne peut se cacher. Ni moi, ni les joueurs. Dans son entièreté aussi, il faut vraiment se mettre à la hauteur de ce qui nous attend et que tout le monde soit conscient et responsable de cette situation », a livré le technicien norvégien, qui sait que les doutes surgissent au sujet de sa capacité à tirer le meilleur du groupe, malgré le soutien des dirigeants.

Un soutien qui pourrait vite voler en éclats si jamais les deux premières places devaient encore s’éloigner après ce week-end. En attendant, l’ASSE a encore la chance d’être à la troisième place du classement, et pourrait même revenir à deux points du leader troyen en cas de succès dans l’Aube ce samedi. Mais il faut désormais aussi compter sur le Red Star, deuxième de Ligue 2 et trublion surprise de ce début de saison.