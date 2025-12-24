ICONSPORT_174536_0338

L'AC Milan libère Divock Origi

Serie A24 déc. , 11:10
parClaude Dautel
L'AC Milan a officialisé ce mercredi le départ de Divock Origi, un accord ayant été trouvé pour mettre fin de manière amiable au contrat de l'ancien joueur de Liverpool.
« L'AC Milan peut confirmer la résiliation du contrat de Divock Origi d'un commun accord. Le club lui souhaite bonne chance pour l'avenir », indique sobrement le club milanais. Cela va permettre aux Rossoneri de se séparer d'un joueur qui coûtait 300.000 euros par mois et n'a plus joué avec Milan depuis deux ans.
Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

