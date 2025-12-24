L'AC Milan libère Divock Origi

L'AC Milan a officialisé ce mercredi le départ de Divock Origi, un accord ayant été trouvé pour mettre fin de manière amiable au contrat de l'ancien joueur de Liverpool.

« L'AC Milan peut confirmer la résiliation du contrat de Divock Origi d'un commun accord. Le club lui souhaite bonne chance pour l'avenir », indique sobrement le club milanais. Cela va permettre aux Rossoneri de se séparer d'un joueur qui coûtait 300.000 euros par mois et n'a plus joué avec Milan depuis deux ans.