OM : Neal Maupay fonce vers l'Italie

Poussé sur la touche par Roberto De Zerbi, Neal Maupay devrait quitter le club phocéen. Une piste vient de s'ouvrir vers Pise.

Avant-dernier de Serie A , le club de Pise n'est pas largué et peut donc espérer se maintenir dans l'élite du football italien. Mais pour cela, le club toscan va sérieusement devoir se renforcer. Et à la veille de Noël, Julius Saetta, journaliste de la Gazzetta dello Sport , annonce que Pise souhaite faire signer Neal Maupay. Notre confrère transalpin précise que si l'Olympique de Marseille privilégie la vente de l'avant-centre, lié jusqu'en 2028 avec l'OM, Pablo Longoria ne refusera pas un prêt de celui sur lequel Roberto De Zerbi ne compte plus vraiment. Même s'il n'est pas totalement dans un loft, Neal Maupay n'est même plus un second choix pour le technicien italien. Alors, son départ en janvier est une possibilité, même si le joueur ne fera pas le forcing.

Maupay prêté à Pise

« Neal Maupay a le profil d'un joueur expérimenté, animé d'une forte volonté de se racheter, et il correspond parfaitement à ce que souhaite Pise » précise le journaliste italien. Cette saison, l'attaquant, qui n'a pas été inscrit sur la liste de l'Olympique de Marseille pour la Ligue des champions, n'a joué qu'une seule minute en Ligue 1. Roberto De Zerbi l'avait en effet fait entrer en toute fin de match lors du triomphe (1-5) de l'OM à Nice le 21 novembre dernier. Cela n'avait pas empêché Neal Maupay de chambrer son club formateur, ce qui est sa marque de fabrique. Plus récemment, il a joué le match de coupe de France contre Bourg-en-Bresse.

Malgré ce statut, Neal Maupay n'a pas fait des vagues, acceptant d'être relégué dans les tribunes sans se plaindre. Mais, alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat avec l'OM, il est clair que son avenir passe par un transfert le plus rapide possible. Et pour l'instant, cela se précise du côté de Pise où l'on penche pour la signature de Maupay.