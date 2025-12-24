om neal maupay assume il fait ce que mbappe ne peut pas faire iconsport 239260 0164 385278
Neal Maupay - Olympique de Marseille

OM : Neal Maupay fonce vers l'Italie

OM24 déc. , 11:32
parClaude Dautel
3
Poussé sur la touche par Roberto De Zerbi, Neal Maupay devrait quitter le club phocéen. Une piste vient de s'ouvrir vers Pise.
Avant-dernier de Serie A, le club de Pise n'est pas largué et peut donc espérer se maintenir dans l'élite du football italien. Mais pour cela, le club toscan va sérieusement devoir se renforcer. Et à la veille de Noël, Julius Saetta, journaliste de la Gazzetta dello Sport, annonce que Pise souhaite faire signer Neal Maupay. Notre confrère transalpin précise que si l'Olympique de Marseille privilégie la vente de l'avant-centre, lié jusqu'en 2028 avec l'OM, Pablo Longoria ne refusera pas un prêt de celui sur lequel Roberto De Zerbi ne compte plus vraiment. Même s'il n'est pas totalement dans un loft, Neal Maupay n'est même plus un second choix pour le technicien italien. Alors, son départ en janvier est une possibilité, même si le joueur ne fera pas le forcing.

Maupay prêté à Pise

« Neal Maupay a le profil d'un joueur expérimenté, animé d'une forte volonté de se racheter, et il correspond parfaitement à ce que souhaite Pise » précise le journaliste italien. Cette saison, l'attaquant, qui n'a pas été inscrit sur la liste de l'Olympique de Marseille pour la Ligue des champions, n'a joué qu'une seule minute en Ligue 1. Roberto De Zerbi l'avait en effet fait entrer en toute fin de match lors du triomphe (1-5) de l'OM à Nice le 21 novembre dernier. Cela n'avait pas empêché Neal Maupay de chambrer son club formateur, ce qui est sa marque de fabrique. Plus récemment, il a joué le match de coupe de France contre Bourg-en-Bresse.
Malgré ce statut, Neal Maupay n'a pas fait des vagues, acceptant d'être relégué dans les tribunes sans se plaindre. Mais, alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat avec l'OM, il est clair que son avenir passe par un transfert le plus rapide possible. Et pour l'instant, cela se précise du côté de Pise où l'on penche pour la signature de Maupay.
3
Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

