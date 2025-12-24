Le PSG refuse, un transfert à 60 ME abandonné

Longtemps considéré comme un grand espoir français capable de parfaitement s'intégrer au système de Luis Enrique, Maghnes Akliouche ne fait plus vraiment rêver le PSG.

Auteur d’une saison 2024-2025 de toute beauté, Maghnes Akliouche avait fait saliver de nombreux clubs européens au mercato l’été dernier. L’AS Monaco avait fixé la barre très haute en demandant 80 millions d’euros pour le laisser partir. Depuis, le discours a changé. Même si le meneur de jeu a découvert l’équipe de France et peut envisager de disputer la Coupe du monde en fin de saison, c’est un peu moins la bataille pour le faire signer. Même son prix a évolué car le club de la Principauté serait prêt à le laisser partir pour 60 ME.

Monaco ne retiendra pas Akliouche

Il faut dire que l’ASM a besoin de vendre, et son entraineur Sébastien Pocognoli a surpris tout le monde en cette fin d’année en expliquant qu’Akliouche était libre de décider pour son avenir. La porte est ouverte pour un éventuel transfert. Malgré cela, le natif de Tremblay-en-France ne fait pas forcément l’objet d’un gros pressing de la part du PSG et du Bayern Munich, deux clubs qui voulaient le recruter l’été dernier.

Dans ces conditions, une formation un peu moins prestigieuse va tenter sa chance, révèle Caught Offside . Pour le média anglais, Tottenham surveille de près Akliouche et rêve de le faire signer cet hiver si personne ne se positionne sur le joueur. Le club londonien a les moyens, même s’il n’est pas le plus attractif de Premier League. Mais les Spurs ont aussi des arguments. Outre le plan financier, Tottenham a les capacités de lui donner un temps de jeu important, ce qui n’est pas garanti au PSG comme au Bayern Munich par exemple.

Et surtout, avec ces premiers contacts, Tottenham montre son intérêt pour un joueur que Monaco est prêt à laisser filer et qui n’est pas forcément relancé par les cadors européens qui couraient derrière lui l’été dernier.