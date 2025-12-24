CAN 2025 : L'Algérie entre en lice, Paris veut éviter le chaos

Pour les supporters de l'équipe d'Algérie, c'est le grand jour, mais à Paris on tient à ce que les choses se passent bien durant cette CAN 2025.

En ce réveillon de Noël, les fans algériens attendent avec impatience non pas le Père Noël mais le coup d'envoi du match entre leur équipe nationale et le Soudan, programmé à 16 heures. Une rencontre qui sera très suivie en France par la communauté algérienne, toujours aussi motivée par les Fennecs, toujours parmi les favoris pour la CAN. Cependant, du côté des autorités, on craint que certains débordements puissent se produire après la rencontre. Et, c'est pour cela que la Préfecture de police de Paris a décidé de mettre en application un arrêté interdisant les rassemblements de supporters sur et autour de l'avenue des Champs-Élysées.

Les supporters interdits sur les Champs-Elysées

Cet arrêté entre en application pour l'entrée en lice de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ne pas avoir à le renouveler sans cesse, il s'arrêtera le 1ᵉʳ janvier, date de la fin de la première phase de la CAN. Mais, selon Le Parisien, les autorités ont d'ores et déjà prévu de procéder de manière identique pour la suite de la compétition. « Le même dispositif (que l’arrêté) initial sera mis en place durant les matchs de la CAN par différents arrêtés préfectoraux », a indiqué une source proche de la Préfecture de police au quotidien francilien.

Bien sûr, à cette période de l'année, les Champs-Elysées connaissent une fréquentation record, et un possible mouvement de foule pourrait avoir des conséquences sérieuses. Et, surtout, les dernières célébrations de victoires ont souvent engendré de graves débordements. Personne n'a oublié les scènes vécues après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Et même si généralement tout cela est bon enfant, les autorités ne veulent prendre aucun risque et ont donc décidé de serrer immédiatement la vis.