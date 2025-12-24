L'OL fonce sur un défenseur belge

L'OL va être actif au mercato d'hiver, et parmi les cibles du club de Michele Kang, Manoël Verhaeghe, le jeune défenseur belge.

La signature d'Endrick ne marque pas la fin du recrutement pour l'Olympique Lyonnais. Car Paulo Fonseca a besoin d'autres joueurs pour permettre au club de la capitale des Gaules de viser mieux qu'une place en Europa League la saison prochaine. Pour cela, l'entraîneur de l'OL sait qu'en plus d'une attaque plus efficace, il aura également besoin de renforcer sa défense, y compris au-delà de cette saison. En cette veille de Noël, Pieter-Jan Calcoen, rédacteur en chef du très sérieux quotidien belge néerlandophone Nieuwsblad , annonce que l'Olympique Lyonnais s'intéresse à Manoël Verhaeghe. Le jeune défenseur de 17 ans évolue à Molenbeek, club qui appartient à un certain John Textor. Et, compte tenu de ses soucis financiers, la formation belge souhaite vendre Manoël Verhaeghe lors du prochain mercato.

intérêt concret » pour le jeune défenseur de 17 ans, arrivé l'été dernier di centre de formation de l'Union Saint-Gilloise. Outre le club de Ligue 1, le FC Malines serait aussi entré en contact avec les dirigeants de Molenbeek pour connaître les conditions d'un éventuel transfert de Manoël Verhaege. Actuellement, et selon le site spécialisé Transfermarkt, Notre confrère explique que pour régler une partie de ses problèmes, Molenbeek est donc à l'écoute du marché. L'Olympique Lyonnais monte un «» pour le jeune défenseur de 17 ans, arrivé l'été dernier di centre de formation de l'Union Saint-Gilloise. Outre le club de Ligue 1, le FC Malines serait aussi entré en contact avec les dirigeants de Molenbeek pour connaître les conditions d'un éventuel transfert de Manoël Verhaege. Actuellement, et selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur financière du défenseur est fixée à 0,8 million d'euros

« C'est un joueur qui n'a que 17 ans et qui dispute sa première saison professionnelle. Il est défenseur central mais joue également parfaitement en 6. Il est à l'aise balle au pied, un bon placement, une belle relance, ... assez complet pour son âge, pour ne pas dire impressionnant », précise le compte spécialisé RWDM Fidels.

L'OL prêt à négocier avec Textor

Même si ce possible recrutement ressemble à une opportunité de marché, l'Olympique Lyonnais va devoir négocier avec John Textor pour finaliser cette opération. De quoi rendre un peu plus complexes les discussions, Michele Kang voulant rapidement tourner la page JT à l'OL. Mais malgré tout, cela n'empêchera pas Lyon de recruter Verhaege si ce dernier correspond exactement à ce que la cellule recrutement de Lyon a décidé.