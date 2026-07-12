ASSE : Larsonneur poussé dehors, ça commence mal

Après le recrutement du gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye, Gautier Larsonneur sait que sa place de numéro 1 tient à un fil. Mais le portier de l'ASSE a compris qu'il ne pourra pas trop compter sur le soutien des supporters stéphanois.

Mamour arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté », expliquait Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, au moment d'officialiser Larso lâche le brassard ». Et sans que l'on sache s'il y a une relation avec ce message, au moment du coup d'envoi de la rencontre face au FC Biel-Bienne, Gautier Larsonneur n'était pas le capitaine des Verts, Julien Le Cardinal ayant récupéré le brassard. », expliquait Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, au moment d'officialiser la signature du gardien de but sénégalais, ce vendredi . Sur le papier, tout semble clair, mais la réalité a rapidement rattrapé les dirigeants stéphanois. En effet, samedi, pour la première sortie en amical de l'AS Saint-Etienne version Ian Cathro, une banderole sortie avant le match par les Green Angels a donné le ton : «». Et sans que l'on sache s'il y a une relation avec ce message, au moment du coup d'envoi de la rencontre face au FC Biel-Bienne, Gautier Larsonneur n'était pas le capitaine des Verts, Julien Le Cardinal ayant récupéré le brassard.

Les supporters de l'ASSE se mêlent du dossier Larsonneur

L'ambiance est donc déjà tendue concernant le rôle de gardien de but la saison prochaine. Car si Gautier Larsonneur ne peut pas porter à lui seul le poids de l'échec de la montée en Ligue 1, alors que globalement tout le monde est coupable, les Green Angels ont déjà décidé de lui mettre un énorme coup de pression. Alors que deux autres banderoles visaient Loïc Perrin et Kilmer Sports, Larsonneur était le seul joueur nommément cité par les Ultras stéphanois avant même que la saison commence. De quoi mettre la pression à celui qui va devoir batailler pour conserver son statut de gardien numéro 1, Mamou Ndiaye n'ayant pas rejoint le Forez pour cirer le banc très longtemps. Si générer de la concurrence pour booster Larsonneur est réellement l'objectif des dirigeants de l'AS Saint-Étienne, c'est déjà réussi.