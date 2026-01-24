ASSE : La priorité du mercato est connue

ICONSPORT_279864_0016 (1)

Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a besoin de renforts durant ce mercato hivernal. La direction stéphanoise prend néanmoins tout son temps, alors que le recrutement d’un milieu de terrain semble urgent.
La patience des supporters de l’AS Saint-Etienne est mise à rude épreuve sur ce mois de janvier. D’abord car l’équipe d’Eirik Horneland joue au yoyo avec des résultats en dents de scie, mais aussi car le mercato de leur club tarde à se décanter. Le observateurs du club forézien sont pourtant unanimes sur la nécessité de recruter pour améliorer l’effectif et ainsi se renforcer dans la course à la montée en Ligue 1.
Kilmer Sport n’est pas de cet avis pour l’instant et se contente de suivre plusieurs pistes, sans réellement passer à l’offensive pour boucler une ou deux recrues. Ancien de Reims ou encore de Troyes, David Guion a un avis tranché sur le mercato stéphanois. Pour lui, il y a une véritable urgence à recruter un milieu de terrain cet hiver à Saint-Etienne comme il l’a fait savoir auprès de Poteaux-Carrés.

Un milieu à l'ASSE, il y a urgence

« De ce que je vois, l’ASSE a besoin de puissance, de muscle et de force au milieu de terrain. D'un joueur comme ça avec un gros caractère, du muscle et de la force. Parce que Flo Tardieu est un meneur de jeu qui joue un peu bas. Mahmoud Jaber est un joueur assez complet quand même, c’est un bon joueur. Le petit Igor Miladinovic est un technicien mais il a besoin encore d'avoir de l'expérience de match. Aïmen Moueffek est assez complet mais il doit encore monter le curseur » estime David Guillon, convaincu que la priorité du mercato doit être le recrutement d’un milieu de terrain au plus vite.
Cela étant, David Guion reste globalement positif sur la gestion de Kilmer Sport depuis son arrivée au club. « D'habitude, on entend plein de choses sur Saint-Etienne, mais là, on voit notamment en cette période de mercato, il n’y a pas vraiment de rumeurs, juste quelques bruits. Les dirigeants ont l'air de rester sur leur position. Ils n'ont pas l'air de jouer à quoi que ce soit. Quand ils ont décidé de quelque chose, ils ont l'air de le faire. Ça me semble calme, ça me semble serein » a-t-il ajouté. Il n’y a plus qu’à patienter et voir si le mercato finira par (enfin) se décanter à l’ASSE ou si contre toute attente, aucun recrue ne débarquera d’ici la fin du mois de janvier.

Loading