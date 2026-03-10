ICONSPORT_281315_0377
L'arbitre pour Auxerre est connu, l'OM en larmes

OM10 mars , 22:30
parQuentin Mallet
1
En marge de la réception de l'AJ Auxerre ce vendredi 13 mars au Stade Vélodrome, la FFF a désigné le corps arbitral chargé d'officier lors de la prochaine rencontre de l'OM. Un choix qui fait une nouvelle fois parler dans la sphère phocéenne.
Vendredi prochain, l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre seront à l'honneur puisqu'ils auront la charge d'ouvrir la 26e journée de Ligue 1. Les deux formations sont attendues au Stade Vélodrome, alors que le coup d'envoi sera donné à 20h45. Pour l'occasion, la FFF a tranché et a désigné un corps arbitral mené par le sifflet de Marc Bollengier. Une nomination qui ne ravit pas spécialement les supporters marseillais, lesquels ne gardent pas beaucoup de bons souvenirs des matchs qu'il a arbitrés.
En effet, sur les 4 rencontres que Marc Bollengier a dirigées en tant qu'arbitre principal depuis son accession à la Ligue 1, l'OM n'a remporté que la réception du Paris FC en début de saison au Vélodrome (5-2). Sinon, le bilan est de deux défaites et un nul, à chaque fois à domicile. Il était notamment au sifflet du OM - Auxerre (1-3) perdu en novembre 2024 et qui avait provoqué un séisme dans le vestiaire, et plus récemment pour la réception du FC Nantes, perdue 0-2 avec deux cartons rouges adressés à Arthur Vermeeren et Bilal Nadir.

Le corps arbitral de OM - Auxerre

Marc Bollengier n'arbitrera évidemment pas seul cette rencontre. Il sera accompagné de ses deux assistants Thomas Luczynski et Yannick Boutry sur les lignes, et de Guillaume Paradis en tant que quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Julien Schmitt seront en charge de l'assistance vidéo depuis la VAR. Pour ce match, l'OM part de toute évidence favori face à une AJA qui n'a remporté que 2 de ses 21 derniers matchs toutes compétitions confondues. Un statut de favori qui ne doit pas être altéré par la nomination d'un arbitre.

Ligue 1

13 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Auxerre
1
