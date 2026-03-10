L'arbitre pour Auxerre est connu, l'OM en larmes

Ah mais que tu y crois ou pas mon pauvre ça ne changera rien a la réalité de ma vie 😎 ni à celle de l'OM 🤡. Marseille moi je l'aime, une ville qui accueille tant de parisiens dans le 7eme et 8eme nous donnant la possibilité pour un 150 m2 à Paris d'avoir à la place une jolie maison avec piscine près de la mer, Merci de l'accueil 😂 Demain, lève toi bien tôt pour balayer devant chez moi, j'aime pas voir des déchets sur la corniche Kennedy quand je vais faire mon footing 🤣
Pas surprenant...OLFP 🤢🤢🤢
Ca exclu la Russie mais ca ne touche pas a la CDM chez les ricains qui font la guerre à tout le moyen orient...🤢🤢🤢
Question de point de vue, tolisso de tte façon avait 3M d'avance sur le défenseur, siffler HJ pr 2cm c'est d'un ridicule La VAR pr voir les penaltys OK, si le ballon franchis ou pas la ligne de but OK, mais les HJ auraient dut être laisser à l'appréciation de l'arbitre de touche, si c'est visible, tu siffle, si ca l'est pas, c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres
Pr ma part je trouve le penalty dur à accepter pr les parisiens OK ça touche la main mais vraiment à peine, après, le ballon est pas taper fort, il allait retomber sûrement penalty ou 2e poteau, ce qui amènerait une occas de but, c'est pas comme si c'était une chandelle totalement pas cadrée, mais c'est dur pr eux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 📈💪 #TrainingSession by @randstad_france