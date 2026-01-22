La LFP plombe l’ASSE

En pleine recherche d’un milieu défensif, l’AS Saint-Etienne doit composer avec une contrainte importante. Les pensionnaires de Ligue 2 ne peuvent compter que deux joueurs extracommunautaires au maximum. Un plafond déjà atteint par les Verts.

A moins de deux semaines de la fermeture du mercato l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas enregistré la moindre recrue cet hiver. Le club stéphanois a pourtant bien l’intention de se renforcer. Pour combler le vide laissé par Pierre Ekwah l’été dernier, la direction travaille sur le recrutement d’un milieu défensif. On sait par exemple que les dirigeants étudient les pistes Enzo Bardeli (24 ans, Dunkerque) et Jonathan Varane (24 ans, Queens Park Rangers), jusqu’ici sans résultat.

Lire aussi ASSE : Stassin change tout pour monter en Ligue 1

Ce statu quo ne peut qu’étonner les supporters conscients que leur équipe, contrairement à ce qui était annoncé en début de saison, est loin de survoler le championnat. Les fidèles de Geoffroy-Guichard seront peut-être plus indulgents lorsqu’ils prendront connaissance d’un paramètre important. Comme le stipule le règlement de la Ligue de Football Professionnel, si les clubs de Ligue 1 peuvent compter quatre joueurs extracommunautaires, le quota descend à seulement deux éléments pour les écuries de Ligue 2. Et du côté de l’AS Saint-Etienne, le Néo-Zélandais Ben Old et l’Israélien Mahmoud Jaber prennent déjà les deux places.