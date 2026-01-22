La LFP plombe l’ASSE

Mais ferme là donc avec tes insinuations à 2 balles.L.E est autrement plus intelligent que toi.Donnaruma est parti parce que lui et son agent ont fait du chantage auquel le PSG n'a pas cédé
c'est vraiment des visionnaires au psg mdrrr
Gouiri bon joueur de ligue 1 pas plus...
C’est ENRIQUE qui l’a choisi ,il voulait se débarrasser de DONNARUMA à tout prix,je pense qu’il commençait à prendre trop de place.Pas facile pour lui de se dédire.
c'est vrai que dijaya on le voit jamais sur les articles de l'OL cette truffe
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
L'ASSE compte deux joueurs extra-communautaires dans son effectif avec Ben Old et Mahmoud Jaber. Une situation qui empêche le club de creuser certains dossiers ? 👇 #ASSE peuple-vert.fr/mercato/mercat…