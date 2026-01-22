La LFP plombe l’ASSE

asse eirik horneland affirme vouloir garder un joueur iconsport 266854 0067 397594

En pleine recherche d’un milieu défensif, l’AS Saint-Etienne doit composer avec une contrainte importante. Les pensionnaires de Ligue 2 ne peuvent compter que deux joueurs extracommunautaires au maximum. Un plafond déjà atteint par les Verts.
A moins de deux semaines de la fermeture du mercato, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas enregistré la moindre recrue cet hiver. Le club stéphanois a pourtant bien l’intention de se renforcer. Pour combler le vide laissé par Pierre Ekwah l’été dernier, la direction travaille sur le recrutement d’un milieu défensif. On sait par exemple que les dirigeants étudient les pistes Enzo Bardeli (24 ans, Dunkerque) et Jonathan Varane (24 ans, Queens Park Rangers), jusqu’ici sans résultat.

Ce statu quo ne peut qu’étonner les supporters conscients que leur équipe, contrairement à ce qui était annoncé en début de saison, est loin de survoler le championnat. Les fidèles de Geoffroy-Guichard seront peut-être plus indulgents lorsqu’ils prendront connaissance d’un paramètre important. Comme le stipule le règlement de la Ligue de Football Professionnel, si les clubs de Ligue 1 peuvent compter quatre joueurs extracommunautaires, le quota descend à seulement deux éléments pour les écuries de Ligue 2. Et du côté de l’AS Saint-Etienne, le Néo-Zélandais Ben Old et l’Israélien Mahmoud Jaber prennent déjà les deux places.
Il est donc impossible pour les Stéphanois d’ajouter un nouveau joueur extracommunautaire. Une contrainte non négligeable qui avait gêné leur mercato l’été dernier. Le quota étant déjà atteint, le club avait retardé la signature de Joshua Duffus, le temps que l’attaquant anglais obtienne un passeport de la Jamaïque, un des pays qui possèdent un accord d'association ou de coopération avec l’Union Européenne. Pour débloquer la situation, l’AS Saint-Etienne peut éventuellement réfléchir à l’avenir du Néo-Zélandais Ben Old qui n’a pas rassuré cette saison alors qu’il était poussé vers la sortie il y a quelques mois.
0
