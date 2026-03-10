ICONSPORT_361540_0091

LdC : Le Bayern et l'Atlético cartonnent, le Barça miraculé

Ligue des Champions10 mars , 22:58
parMehdi Lunay
Huitièmes de finale aller de Ligue des champions
Newcastle-Barcelone 1-1
Atalanta-Bayern 1-6
Atlético-Tottenham 5-2
Pluie de buts en Europe ce soir. A Bergame, le Bayern faisait étalage de sa superpuissance. Le rouleau compresseur allemand l'emportait 6-1 sans Harry Kane sur le terrain. Michael Olise marquait un superbe doublé notamment. L'Atlético était aussi sans pitié avec Tottenham. Bien aidés par les erreurs du gardien Kinsky, les Colchoneros plantaient 4 fois en 22 minutes avec Griezmann entre autres. Tottenham se réveillait ensuite et limitait l'écart final à 5-2.
Le choc de la soirée Newcastle-Barcelone était bien plus serré. Grandement bousculé par les Magpies, le Barça cédait à la 86e minute sur une tête de Barnes. Néanmoins, les Catalans obtenaient un penalty sur le gong. Lamine Yamal transformait pour conclure la marque à 1-1 avant le retour au Camp Nou.
