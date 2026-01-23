Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato

je suis anti synthetique. Mais en aucun cas Merah ne peut etre critiqué. Tu peux me suivre je ne me suis pas trompé avec les joueurs précedemment critiqués ( Tolisso, Niakhate, Kluivert), vous retournerez tous votre veste pour Merah
De plus, on peux sans pb aucun dire qu ele parcours de l'OL est particulierment plus facile qu ecelui de Lille ou de Nice .... Par ex, la seule equipe du top 8 que Lyon a affronté est egalment la seule defaite de Lyon, CQFD
arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer
Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league
D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
Selon les précisions que nous avons pu obtenir, le dossier est avancé mais pas encore finalisé. Il reste quelques détails à régler pour acter le départ du défenseur. #ASSE x.com/Site_Evect/sta…
#Mercato - Batubinsika libéré, va rejoindre Maçon en Grèce #ASSE envertetcontretous.fr/articles/merca…