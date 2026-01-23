Nouvel accord, l’ASSE enchaîne au mercato

Toujours privée de recrues cet hiver, l’AS Saint-Etienne poursuit au moins son opération dégraissage. Le club stéphanois va enregistrer un troisième départ, celui du défenseur central Dylan Batubinsika qui n’entrait plus dans les plans du coach Eirik Horneland depuis plusieurs mois.

Eirik Horneland n’avait pas menti. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne affirmait qu’il ne s’attendait pas à recevoir du renfort cet hiver. On pouvait croire à un coup de bluff dans la mesure où l’actualité stéphanoise donnait une autre tendance. Mais à dix jours de la fermeture du marché des transferts, force est de constater que les Verts n’ont toujours pas accueilli la moindre recrue. Pas même le milieu défensif tant espéré pour combler le vide laissé par Pierre Ekwah depuis l’été dernier.

La direction pourrait bien se contenter de retenir ses meilleurs éléments et de sécuriser l’avenir des jeunes les plus prometteurs. En revanche, le club de Kilmer Sports Ventures se montre beaucoup plus efficace en ce qui concerne le sens des départs. Ce vendredi, la presse grecque nous apprend que Dylan Batubinsika va quitter l’AS Saint-Etienne. Nos confrères indiquent que le défenseur central de 29 ans s’est déjà engagé avec l’AEL Novibet, actuel avant-dernier du championnat grec. L’international congolais, écarté malgré une apparition en octobre dernier, arrive libre puisque ses dirigeants ont accepté de déchirer son contrat qui devait expirer en juin prochain.

A noter que le site spécialisé d’EVECT tempère l’information des médias grecs. En réalité, les différentes parties doivent encore régler quelques détails avant la signature officielle de Dylan Batubinsika. Sauf rebondissement, le défenseur central formé au Paris Saint-Germain rejoindra bien l’équipe basée à Larisa. Ce sera donc le troisième départ conclu par l’AS Saint-Etienne après ceux de Maedine Makhloufi à Dunkerque et d’Yvann Maçon, futur coéquipier de Dylan Batubinsika en Grèce.