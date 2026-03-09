Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

ICONSPORT_264442_0157

Les choses sérieuses débutent pour les grands d’Europe avec les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG défiera Chelsea dans une revanche de la Coupe du monde des clubs. 
Champion d’Europe en titre, le PSG a su se défaite de l’AS Monaco en barrage et se retrouve désormais face à Chelsea en 1/8e de finale de Ligue des Champions. Le match aller se déroulera ce mercredi soir au Parc des Princes, et Paris va chercher à se mettre à l’abri d’entrée de jeu. Les joueurs de Luis Enrique se sont beaucoup préservés ces derniers jours pour retrouver un peu de fraîcheur et l’entraineur espagnol peut compter enfin sur un groupe mobilisé et quasiment au complet pour recevoir une équipe anglaise moins impériale ces dernières semaines. L’occasion rêvée de découvrir les paris sportifs avec une offre en or chez notre partenaire Winamax
En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Pour ce match aller entre le PSG et Chelsea, des centaines de paris sont disponibles sur le site ou l'application de Winamax. C'est valable pour toutes les rencontres de football de la semaine, et même les autres sports. Pour revenir au match de ce mercredi, le PSG possède une belle cote à 1,86 pour une victoire à domicile. Cela fait un gain potentiel de 111,60 euros en cas de mise à 60 euros. La somme misée peut paraitre importante, mais  n'oubliez pas, si le pari est perdant, Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash. 
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir. 
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
0
Loading