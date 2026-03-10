LdC : L'Atlético reçoit deux cadeaux du gardien des Spurs (vidéo)

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Ah mais que tu y crois ou pas mon pauvre ça ne changera rien a la réalité de ma vie 😎 ni à celle de l'OM 🤡. Marseille moi je l'aime, une ville qui accueille tant de parisiens dans le 7eme et 8eme nous donnant la possibilité pour un 150 m2 à Paris d'avoir à la place une jolie maison avec piscine près de la mer, Merci de l'accueil 😂 Demain, lève toi bien tôt pour balayer devant chez moi, j'aime pas voir des déchets sur la corniche Kennedy quand je vais faire mon footing 🤣