OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Face au Paris FC, l'Olympique Lyonnais a évité la défaite grâce à un penalty accordé dans les arrêts de jeu. Le Parisien Alimamy Gory a légèrement touché le ballon de la main. Une sanction jugée sévère par certains mais validée par la direction de l'arbitrage.

Les plus féroces détracteurs de l' Olympique Lyonnais ont ressorti leur slogan « Penalty pour Lyon » dimanche soir. L'OL a arraché le nul contre le Paris FC grâce à un penalty tardif et peu évident. La VAR a appelé l'arbitre Eric Wattelier pour lui montrer le contact du ballon sur la main d'Alimamy Gory. L'officiel a sanctionné le joueur parisien, laissant les amoureux du PFC dépités. Le contact avec la balle est très léger et surtout Gory se situait tout proche du centreur lyonnais Adil Hamdani à ce moment-là.

Penalty indiscutable pour l'OL

Certains supporters parisiens et des observateurs neutres criaient au scandale. Pour eux, le penalty pouvait ne pas se siffler. La Direction de l'Arbitrage (DA) a analysé la phase polémique et a livré un verdict clair. Sur base des images en sa possession, elle juge le penalty en faveur des Lyonnais totalement justifié. La main de Gory est trop éloignée de son corps pour être indulgent avec le joueur franco-malien.

« Le défenseur parisien n°7 place son bras sur la trajectoire du ballon, dans une position qui augmente la surface couverte par son corps. Le contact avec le ballon est avéré et constitue une infraction à la Loi 12. […] La décision finale d’accorder le pénalty est donc conforme aux Lois du Jeu », a écrit l'instance sur le site de la FFF pour son débrief hebdomadaire. La Direction de l'Arbitrage estime aussi que Corentin Tolisso, en position de hors-jeu juste avant, ne fait pas action de jeu. La sanction ne souffre donc d'aucune contestation, ce qui devrait calmer un peu la frustration parisienne.