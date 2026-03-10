ICONSPORT_361382_0252

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

OL10 mars , 22:00
parMehdi Lunay
5
Face au Paris FC, l'Olympique Lyonnais a évité la défaite grâce à un penalty accordé dans les arrêts de jeu. Le Parisien Alimamy Gory a légèrement touché le ballon de la main. Une sanction jugée sévère par certains mais validée par la direction de l'arbitrage.
Les plus féroces détracteurs de l'Olympique Lyonnais ont ressorti leur slogan « Penalty pour Lyon » dimanche soir. L'OL a arraché le nul contre le Paris FC grâce à un penalty tardif et peu évident. La VAR a appelé l'arbitre Eric Wattelier pour lui montrer le contact du ballon sur la main d'Alimamy Gory. L'officiel a sanctionné le joueur parisien, laissant les amoureux du PFC dépités. Le contact avec la balle est très léger et surtout Gory se situait tout proche du centreur lyonnais Adil Hamdani à ce moment-là.

Penalty indiscutable pour l'OL

Certains supporters parisiens et des observateurs neutres criaient au scandale. Pour eux, le penalty pouvait ne pas se siffler. La Direction de l'Arbitrage (DA) a analysé la phase polémique et a livré un verdict clair. Sur base des images en sa possession, elle juge le penalty en faveur des Lyonnais totalement justifié. La main de Gory est trop éloignée de son corps pour être indulgent avec le joueur franco-malien.
« Le défenseur parisien n°7 place son bras sur la trajectoire du ballon, dans une position qui augmente la surface couverte par son corps. Le contact avec le ballon est avéré et constitue une infraction à la Loi 12. […] La décision finale d’accorder le pénalty est donc conforme aux Lois du Jeu », a écrit l'instance sur le site de la FFF pour son débrief hebdomadaire. La Direction de l'Arbitrage estime aussi que Corentin Tolisso, en position de hors-jeu juste avant, ne fait pas action de jeu. La sanction ne souffre donc d'aucune contestation, ce qui devrait calmer un peu la frustration parisienne.
5
Derniers commentaires

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Ah mais que tu y crois ou pas mon pauvre ça ne changera rien a la réalité de ma vie 😎 ni à celle de l'OM 🤡. Marseille moi je l'aime, une ville qui accueille tant de parisiens dans le 7eme et 8eme nous donnant la possibilité pour un 150 m2 à Paris d'avoir à la place une jolie maison avec piscine près de la mer, Merci de l'accueil 😂 Demain, lève toi bien tôt pour balayer devant chez moi, j'aime pas voir des déchets sur la corniche Kennedy quand je vais faire mon footing 🤣

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Pas surprenant...OLFP 🤢🤢🤢

La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

Ca exclu la Russie mais ca ne touche pas a la CDM chez les ricains qui font la guerre à tout le moyen orient...🤢🤢🤢

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Question de point de vue, tolisso de tte façon avait 3M d'avance sur le défenseur, siffler HJ pr 2cm c'est d'un ridicule La VAR pr voir les penaltys OK, si le ballon franchis ou pas la ligne de but OK, mais les HJ auraient dut être laisser à l'appréciation de l'arbitre de touche, si c'est visible, tu siffle, si ca l'est pas, c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

Pr ma part je trouve le penalty dur à accepter pr les parisiens OK ça touche la main mais vraiment à peine, après, le ballon est pas taper fort, il allait retomber sûrement penalty ou 2e poteau, ce qui amènerait une occas de but, c'est pas comme si c'était une chandelle totalement pas cadrée, mais c'est dur pr eux

