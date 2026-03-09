LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

8es de finale aller de la Ligue des Champions :

Mardi 10 mars

18h45 : Galatasaray - Liverpool (sur Canal+ Foot)

21h00 : Atalanta Bergame - Bayern Munich (sur Canal+ Sport)

Atlético de Madrid - Tottenham (sur Canal+ Live 3)

Newcastle - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)

Mercredi 11 mars

18h45 : Bayer Leverkusen - Arsenal (sur Canal+ Foot)

21h00 : Paris Saint-Germain - Chelsea (sur Canal+)

Real Madrid - Manchester City (sur Canal+ Foot)

FK Bodo/Glimt - Sporting Portugal (sur Canal+ Sport)