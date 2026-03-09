Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Ligue des Champions10 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
8es de finale aller de la Ligue des Champions :
Mardi 10 mars
18h45 : Galatasaray - Liverpool (sur Canal+ Foot)
21h00 : Atalanta Bergame - Bayern Munich (sur Canal+ Sport)
Atlético de Madrid - Tottenham (sur Canal+ Live 3)
Newcastle - FC Barcelone (sur Canal+ Foot)
Mercredi 11 mars
18h45 : Bayer Leverkusen - Arsenal (sur Canal+ Foot)
21h00 : Paris Saint-Germain - Chelsea (sur Canal+)
Real Madrid - Manchester City (sur Canal+ Foot)
FK Bodo/Glimt - Sporting Portugal (sur Canal+ Sport)
0
Derniers commentaires

OM : La gronde continue, la billetterie prend cher

Quel article de misère sérieux

TV : Ligue 1+ coule, la Premier League déchire son projet

Restez à à 14,99 € avec tous les matchs et ça marchera

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Corentin Facy est toujours heureux quand l'OL va un peu moins bien. Le pauvre... il va bientôt pleurer. ^^

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Pour les marseillais... un bon joueur qui n'est pas dans leur équipe est détestable. C'est bien connu !!! ^^

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Désolé... mais Tolisso n'est pas marseillais ! Heureusement... sinon il deviendrait une crapule.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

