ICONSPORT_279864_0082

Saint-Etienne : Eirik Horneland a un plan pour revenir en Ligue 1

ASSE23 janv. , 9:00
parNathan Hanini
0
Après une victoire sur la plus petite des marges face à Clermont, l’AS Saint-Etienne se déplace du côté du Stade de Reims ce samedi en Ligue 2. Eirik Horneland pourra compter sur Lucas Stassin au pic de sa forme.
Saint-Etienne veut entamer une série en championnat. Après trois matchs sans le moindre succès en Ligue 2, l’ASSE s’est retrouvé face à Clermont en s’imposant 1-0. Désormais, le club du Forez est tourné vers un déplacement à Reims ce samedi. Avec sept points de retard sur le leader troyen, les hommes d’Eirik Horneland n’ont plus le droit à l’erreur. Mais l'entraîneur norvégien pourra compter sur Lucas Stassin. L’avant-centre de 21 ans ne quittera pas le Forez cet hiver. Après une blessure au mollet au mois de décembre, le natif de Braine-le-Comte a retrouvé le onze titulaire début janvier face au Mans.

Stassin est prêt, Horneland est convaincu

Le buteur belge a changé sa façon de procéder ces dernières semaines afin de retrouver son niveau notamment grâce à un changement de préparateur physique personnel. Le transfert avorté de l’été a été digéré et l’ancien attaquant de Westerlo est désormais tourné à 100% vers Saint-Etienne et l’objectif Ligue 1. En conférence de presse, son entraîneur ne doute plus de son engagement. « On est très très proches de le voir à son meilleur niveau. Cela fait plusieurs matches qu’il dispute des rencontres pleines. Les minutes de jeu s’accumulent pour lui et il retrouve du rythme, comme des statistiques à l’image de sa passe face à Clermont que je considère comme une passe décisive de très haut niveau. Il est actuellement à son meilleur niveau physique, plus investi, plus serein. Je sais qu’il sera décisif sur cette deuxième partie de saison, » dévoile-t-il. Le buteur belge doit retrouver le chemin des filets en Ligue 2. Sa dernière réalisation remonte au 23 septembre dernier à Amiens.

Lire aussi

ASSE : Encore deux joueurs vont signer, ça n'arrête pasASSE : Encore deux joueurs vont signer, ça n'arrête pas
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283044_0129
LOSC

LOSC : « Dans les jours qui viennent », Genesio annonce du lourd

ICONSPORT_282097_0415
OL

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

ICONSPORT_270916_0321
PSG

PSG : 40 ME, le Qatar explose le salary-cap pour Vinicius Junior

Fil Info

23 janv. , 9:20
LOSC : « Dans les jours qui viennent », Genesio annonce du lourd
23 janv. , 8:40
OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match
23 janv. , 8:20
PSG : 40 ME, le Qatar explose le salary-cap pour Vinicius Junior
23 janv. , 8:00
L’OM fonce sur la pépite Genesis Antwi
23 janv. , 7:30
Indice UEFA : L’OL et Nice, la France leur dit merci
23 janv. , 7:00
TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
23 janv. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
23 janv. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée

Derniers commentaires

PSG : 40 ME, le Qatar explose le salary-cap pour Vinicius Junior

Pipeau

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

fausse excuse le synthetique

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

il a etait nul faut le dire il n'est que l'ombre de lui meme au debut j'etais surpris mais il est revenu a son reel niveau

OM : Pierre Sage s’est régalé, les Marseillais hallucinent

pas un bon joueur alors parce qu'il se trompe souvent je trouve

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

A aucun moment il a sa place Merah, a partir du moment ou les Tolisso, Morton, Tessmann sont présent. Et puis laisse toi pas avoir avec le match d'hier, le synthétique fausse tout.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading