Saint-Etienne : Eirik Horneland a un plan pour revenir en Ligue 1

Pipeau
fausse excuse le synthetique
il a etait nul faut le dire il n'est que l'ombre de lui meme au debut j'etais surpris mais il est revenu a son reel niveau
pas un bon joueur alors parce qu'il se trompe souvent je trouve
A aucun moment il a sa place Merah, a partir du moment ou les Tolisso, Morton, Tessmann sont présent. Et puis laisse toi pas avoir avec le match d'hier, le synthétique fausse tout.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
Après une période difficile, aussi bien mentalement que physiquement, Stassin est en train de remonter la pente. Il sera bientôt au top physiquement et est bien plus impliqué depuis quelques temps. Beaucoup le voient faire une belle deuxième partie de saison. (@PeupleVertFr)
🚨 Très courtisés, Stassin et Davitashvili veulent aller au bout de la saison avec les Verts pour remonter en L1 ! Ils l’ont fait savoir à leur direction, malgré les nombreuses sollicitations. Leur avenir sera discuté au printemps, notamment en cas de L2. (@le10sport)