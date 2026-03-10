La Coupe du monde reportée, la FIFA sort du silence

La Coupe du monde 2026 est attendue avec impatience par les fans et les observateurs du monde du football. Toutefois, la situation géopolitique pourrait amener les pays organisateurs à revoir certains aspects de leurs plans.

Participer à une Coupe du monde reste un moment marquant dans la carrière d’un joueur de très haut niveau. Le tirage au sort des poules du prochain Mondial, qui se tiendra en Amérique du Nord du 11 juin au 19 juillet 2026, a déjà été effectué et promet un spectacle intense. Cependant, le contexte géopolitique pourrait pousser les organisateurs à envisager des scénarios alternatifs, allant jusqu’à un éventuel report ou une annulation. Pour l’heure, la FIFA refuse d’envisager cette hypothèse et a tenu à rassurer sur le sujet.

Un Mondial pas vraiment en danger...

Selon Heimo Schirgi, Chief Operating Officer de la FIFA, l’événement est tout simplement trop important pour être reporté ou annulé. Présent au Kay Bailey Hutchison Convention Center, centre international de diffusion de la Coupe du monde, il a notamment déclaré : « La Coupe du monde est un événement trop important pour être reporté. Tous les qualifiés pourront y participer. »

Cela signifie que, pour l’instant, la participation de l’Iran n’est pas remise en cause même si des doutes persisteront jusqu'au bout sur le sujet. Les Iraniens évolueront dans le groupe G, aux côtés de la Belgique, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande.

Lire aussi Kylian Mbappé forfait au Mondial, Cyril Hanouna fait trembler la France

La situation au Moyen-Orient sera néanmoins surveillée de très près par les instances du football mondial. En parallèle de ce contexte géopolitique tendu, se posera également la question de l’accueil d’un grand nombre de supporters venus du monde entier. Cette problématique est d’autant plus sensible que la répression contre certains étrangers se renforce progressivement aux États-Unis, de l’autre côté de l’Atlantique, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité et aux conditions de déplacement des fans.